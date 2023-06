“Hay una campaña para desprestigiarme”: Armando Benedetti arremetió de nuevo

El exembajador Armando Benedetti no cede en sus candentes declaraciones y de nuevo arremetió en Twitter para decir lo que piensa sobre la filtración de los audios, que según él, salieron a luz pública fuera de contexto.

“Es claro que hay una campaña para desprestigiarme en mi integridad personal”, escribió.

Y añadió que no se retracta de lo que dijo afirmando que el objetivo de estos ataques es que puedan “descalificarme de futuras cosas que pueda decir”.

Quizás habría sido en respuesta a las declaraciones del canciller Álvaro Leyva en las que lo tildó de tener problemas con las drogas.

Es claro que hay una campaña para desprestigiarme en mi integridad personal con el objetivo de descalificarme de futuras cosas que pueda decir. — Armando Benedetti (@AABenedetti) June 5, 2023

La revista Semana publicó en la noche de este domingo unos explosivos audios en los que se le oye decir, en medio de groserías y sobresaltos, que con la información que posee “nos caemos todos, hijueputa”. Amenazó con revelar de dónde salieron al menos 15.000 millones de pesos que recogió en la Costa para la contienda que el 19 de junio de 2022 terminó en la victoria, en segunda vuelta, de Petro. Esa región fue clave, porque con una diferencia de unos 700.000 votos de esa región fue que se impuso.

Armando Benedetti habló de nuevo en Twitter

“En el momento en que yo diga quién dio la plata aquí en la Costa, yo sé qué es esa mondá; tú que no sabes un culo de historia, lee cómo empezó el hijueputa (proceso) 8.000 y por qué empezó, ahí está la clave de todo lo que te va a pasar”, se le oye decir a Benedetti con vehemencia en unos audios de los que –al menos hasta el cierre de esta edición– se desconoce cuándo fueron grabados.

“Prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político, y no lo hagan para que vean, y si creen que es una amenaza, pues es una amenaza, y si quieres grabarlo, grábalo; exploto porque ayer ustedes me maltrataron como a una mierda y eso no se le hace a Benedetti”, se le escucha al político barranquillero en otra de las grabaciones en las que increpa con rabia a Sarabia.

“No es mamando gallo, no es amenaza, porque tú me conoces. Yo no me voy a dejar mamar gallo, Laura, te lo juro por la vida de mis hijos que no pasará nunca, nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos, acabamos toda la hijueputa verga”, se le oye en otro apartado a Benedetti en los audios que destapó Semana.

Laura Sarabia contrata a un abogado defensor

Incluso, advirtió: “Yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el Presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos, hijueputa”.

La exjefa del gabinete de Petro, Laura Sarabia ya está preparando su defensa con un abogado que envió un comunicado a través de sus redes sociales.

Dijo que existen acciones malintencionadas que pretenden hacerle daño al gobierno que se comprometió con el cambio.

“En virtud de los audios revelados por la Revista Semana el día 4 de junio, en mi condición de defensor de la Dra. Laura Sarabia Torres, es importante aclarar que manifestó desde el momento de su renuncia que existían acciones malintencionadas reveladas por una persona que buscaba hacerle daño a un Gobierno que se comprometió con el cambio”, afirmó el comunicado.

Y añadió que la exjefa de gabinete ha mostrado su apoyo al presidente Gustavo Petro y por esa misma razón “acudirá a todos y cada uno de los llamados de la justicia y de los entes de control”.

Con esto confirma que Sarabia estará presta para rendir las declaraciones a las que esté citada.