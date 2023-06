Aunque Paloma Valencia confirmó fallecimiento de Alicia Franco, borró trino y se desconoce su estado de salud

Sobre la 1 de la tarde, la congresista del Centro Democrático, Paloma Valencia había publicado en su cuenta de Twitter, confirmando el fallecimiento de la excandidata al senado por el Centro Democrático y defensora acérrima del expresidente Uribe, Alicia Franco.

Sin embargo, minutos después eliminó el trino y hasta el momento, se desconoce el estado de salud de la mujer de 88 años.

Paloma Valencia había confirmado muerte de Alicia Franco, pero minutos después eliminó el trino. Captura de pantalla: Paloma Valencia. 24 de junio de 2023

¿Quién es Alicia Franco?

Alicia Franco fue candidata al senado por el Partido de oposición, Centro Democrático, durante las elecciones legislativas en 2022. Sin embargo, se ‘quemó’ y obtuvo solo 3.214 votos. La mujer ha sido polémica en cada una de sus publicaciones a través de redes sociales, pues se expresa de manera molesta y grosera cuando del gobierno Petro se trata.

Franco, por ejemplo, cuando se enteró el hoy jefe de estado había ganado el 7 de agosto del año pasado, se pronunció a través de un video en su cuenta de Twitter, donde dijo que se iba del país.

“Estoy alistando mis maletas para llevar algo en mis manos. Yo me voy con tiempo para que no me toque. Ustedes lo echaron a perder entonces ‘coman mierd**, hijue***. En dos años nos veremos y se acordarán de mi, malpar***”.

Pero días después cambió de opinión, y dijo que ya no lo haría para hacer parte de la oposición. “Estuve pensándolo bien y no me voy a ir de Colombia. Aquí nací y aquí moriré. Voy a liderar la oposición en Colombia”.

En su anuncio, la excandidata al Legislativo también informó que deseaba aspirar a la Presidencia en las elecciones del 2026. “En 4 años voy a aspirar a la Presidencia”, dijo.