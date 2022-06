“Estuve pensándolo bien y no me voy a ir de Colombia”: Alicia Franco

Desde el 19 de junio, día de las elecciones presidenciales, la excandidata al senado por el Partido Centro Democrático, Alicia Franco, no había publicado ningún mensaje en su Twitter.

La última publicación fue ese domingo, en el que tras conocer los resultados que dieron como ganador con más de once millones de votos a Gustavo Petro y la vicepresidenta, Francia Márquez, la mujer de 87 años estalló con groserías a través de un video.

“Estoy alistando mis maletas para llevar algo en mis manos. Yo me voy con tiempo para que no me toque. Ustedes lo echaron a perder entonces ‘coman mierd**, hijue***. En dos años nos veremos y se acordarán de mi, malpar***”.

De hecho, el 1 de junio también había anunciado que se iría del país si ganaba Petro. Pues bien, Franco cambió de decisión y este 27 de junio señaló a través de sus redes sociales que ya no lo hará. “Estuve pensándolo bien y no me voy a ir de Colombia. Aquí nací y aquí moriré”.

Pero no solo eso, la acérrima seguidora de Álvaro Uribe, indicó que será parte de la oposición al gobierno entrante y además dentro de cuatro años se lanzará a la presidencia. “Voy a liderar la oposición en Colombia y en 4 años voy a aspirar a la Presidencia”.

En los pasados escrutinios legislativos, Alicia Franco se ‘quemó' y obtuvo solo 3.214 votos. “Gracias Colombianos a los que me apoyaron con sus votos. Dios los bendiga”.

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático también ha señalado su oposición al nuevo gobierno. Como también por parte del exaspirante presidencial, Federico Gutiérrez.

Mientras que por otro lado, el Partido Liberal, Conservador y de la U, quienes apoyaron al excandidato ‘Fico’ en su campaña presidencial, indicaron que no se opondrán.