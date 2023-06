Compras online este Cyberlunes: Tenga en cuentas estas recomendaciones para evitar estafas

Hasta el próximo 30 de junio se vivirá una nueva jornada de Cyberlunes y los comercios electrónicos se alistan para ofrecer sus productos a nivel nacional. Le contamos varias recomendaciones que debe tener en cuenta para no caer en estafas digitales en este época en la que los delincuentes aprovechan la alta afluencia de personas en lo virtual.

Comprar online se ha vuelto una preferencia para muchos puesto que las plataformas digitales ofrecen comodidad, ahorro de tiempo, variedad de opciones y la posibilidad de encontrar precios más competitivos. Sin embargo, también existe el riesgo de que le quiten su dinero y sea víctima de estafas en línea. Le contamos lo que puede hacer para no caer en este tipo de estafas digitales que son más predecibles de lo que usted se podría imaginar.

Consejos para evitar estafas en compras online

Investigue antes de comprar: Antes de realizar cualquier compra, investigue con lujo de detalles al vendedor y al producto que desea adquirir. Busque reseñas y opiniones compradores que hayan adquirido la mismo. Verifique la información de contacto del vendedor y también que la información del producto sea coherente. En cuanto al precio señalado en la oferta, investigue varias plataformas y sus precios en el producto que está buscando para tener una idea del precio justo.

Verifique la veracidad de las fotos del producto: Asegúrese de que las imágenes proporcionadas sean auténticas y correspondan al producto que va a comprar. Desconfíe de las imágenes que parezcan excesivamente editadas, con baja calidad o que provengan de fuentes no confiables. Una buena práctica es utilizar herramientas en línea de verificación de imágenes para comprobar que no hayan sido utilizadas con otros fines o pertenezcan a otra persona, uno de los más reconocidos es Google Imágenes.

Utilice plataformas de confianza: Al realizar la búsqueda de productos es importante hacerlo a través de plataformas reconocidas y confiables. Esto no solo proporciona acceso a una variedad de opciones y precios; también ofrece mayores garantías de la veracidad de la información. Para este evento de Cyberlunes existe una plataforma específica destinada por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico.

Desconfíe de vendedores que evitan dar detalles del producto: Si el vendedor no proporciona información detallada sobre el producto, evade preguntas específicas sobre el estado del producto o no proporciona fotos claras y detalladas, esto puede ser una señal de que hay algo que ocultar.

Desconfíe de precios demasiado bajos: Si el precio del producto parece demasiado bajo en comparación con otros anuncios similares, esto puede ser una señal de que hay algo sospechoso en la oferta. Investigue el valor del este producto y de modelos similares en el mercado para tener una idea del precio justo. Si el precio es demasiado bueno para ser verdad, es mejor ser pasarla de largo o investigar a fondo la razón de la oferta.

No envíe dinero por canales no verificados o plataformas de pago extrañas: Si se trata de productos de gran volumen, desconfíe si le exigen dinero para entregarle información o en calidad de “separación” para asegurar la venta o mantenerle el precio. No envíe dinero en efectivo o use métodos de pago no seguros, como transferencias bancarias directas. Recuerde que algunas de las plataformas más reconocidas para pago online son PSE, PayPal, AmazonPay, Stripe, Payline Data, Authorice.Net, 2checkout, Braintree, BlueSnap, PayPro Global, Swipe, PayU, entre otras.