¿Un carro por 5 millones? Este es el auto más barato del mundo y se compra por internet

En la actualidad, el ciberespacio ofrece una amplia variedad de productos para comprar on line e incluso no hay casi nada que no podamos encontrar en internet. Tanto así que ahora, están vendiendo el auto más barato del mundo, el cual se compra en línea y te lo van a dejar a la puerta de la casa.

No es un auto de juguete, sino que uno eléctrico funcional llamado Chang Li S1-Pro. Tiene un valor de 1.131 dólares, poco más de 5 millos doscientos mil pesos . Su distribuidor es Changzhou Xili Car Industry, que desde 1996 se especializa en el desarrollo de triciclos y vehículos pequeños como este ejemplar.

La gran gracia que tiene este modelo es compra por internet, donde está disponible en el catálogo online del sitio e-commerce Alibaba. De esta manera, luego llega en una cajita a la puerta de tu casa, como si de un televisor se tratara.

Este auto se pide por internet, llega en una caja y es el más barato del mundo.

Bautizado como Chang Li S1-Pro, está calificado para desplazarse en distancias cortas de hasta máximo 30 kilómetros, y tarda un mes en llegar a domicilio. Más detalles, acá 👉 https://t.co/mT8zB0x2k3 pic.twitter.com/S7yvQYN2mv — La Tercera Video (@LaTerceraTV) May 3, 2023

Tiene un motor eléctrico que de solo 1,5 caballos de potencia, así que llega a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. De todas maneras, no está pensado para correr carreras, sino que para distancias cortas y en trabajos específicos.

Mide 2,5 metros de largo, 1,5 de ancho y 1,8 de alto. Como es eléctrico, puede usarse entre 40 a 100 kilómetros sin que su batería se desgaste. La batería, en tanto, se recarga por completo al estar conectada a la corriente por 7 o 10 horas.

Pesa alrededor de 323 kilos y puede soportar una carga de hasta 300 kg, según consigna T13. Además, lo puedes comprar desde cualquier parte del mundo, aunque antes se recomienda informarse para ver si puede ser usarse en tu país.