Tras afirmar que coronel de la Policía se suicidó, Petro ahora espera dictamen de Medicina Legal

Para este miércoles, se espera el dictamen de Medicina Legal que determine la causa de muerte del coronel de la Policía Nacional, Darío Dávila Torres, luego de conocerse de su deceso el 9 de junio, al interior de una camioneta en la calle 22 con carrera 48, localidad de Teusaquillo. Dávila, se desempeñaba como subjefe de seguridad del presidente y habría estado involucrado en las chuzadas ilegales contra Marelbys Meza, exniñera y laboraba en tareas domésticas para la exjefa de Gabinete, Laura Sarabia, esto luego de conocerse de la pérdida de un monto de dinero que aún no ha sido determinado y que estaba en la casa de la exmano derecha del presidente.

Ante las hipótesis alrededor de su fallecimiento, el pasado 10 de junio, el jefe de estado aseguró a través de su cuenta de Twitter que la causa fue por suicidio. Según el primer mandatario, Dávila se encontraba cerca de su casa, mandó a su conductor por una botella de agua, “éste dejo su pistola en el asiento y cuando regresó delante de él se suicidó con un disparo en la cien con la pistola que había dejado”.

Petro señaló además que en el lugar solo se registró un disparo, “ni que hayan dos disparos en su cuerpo”.

Petro afirmó que coronel de la Policía se había suicidado, pero ahora dijo esperar resultado de Medicina Legal

Este martes 20 de junio, durante la ceremonia de ascenso para el General William René Salamanca, director de la Policía Nacional, en la Escuela General Santander, el presidente Gustavo Petro no solo se refirió a las marchas de oposición que se desarrollaron a nivel nacional, sino también respecto a la muerte del coronel, Darío Dávila.

Desde allí dijo que lo había conocido, “lo vi una vez” y lamentó su fallecimiento. “Ha muerto un Coronel que estaba en mis oficinas, lo conocí una sola vez y hoy está muerto”.

Acto seguido hizo un llamado a la Fiscalía para que entregue los resultados de la necropsia y se conozca la verdad. Esto luego de haber afirmado que se trató de un suicidio.

“El fiscal general prometió, no lo ha hecho aún, dar el reporte el científico sobre la muerte del coronel. Una vez se le entregue a la sociedad las causas de la muerte del coronel Dávila, que yo siento porque es como me hubieran prestado a un ser humano que no pude cuidar yo mismo porque subestimé la presión, entonces nos expresaremos sobre qué fue lo que mató al coronel Dávila”, finalizó.