Presidente Petro confirmó que coronel de la Policía se suicidó con el arma de su conductor

En la noche del viernes 9 de junio, se conoció de la muerte del teniente coronel, Óscar Dávila, jefe de avanzadas de la Casa de Nariño. Su cuerpo fue encontrado al interior de un vehículo en la localidad de Teusaquillo.

Ante las hipótesis alrededor de su fallecimiento, este sábado, el presidente Gustavo Petro, aseguró que la causa fue por suicidio. Según el primer mandatario, Dávila se encontraba cerca de su casa, mandó a su conductor por una botella de agua, “éste dejo su pistola en el asiento y cuando regresó delante de él se suicidó con un disparo en la cien con la pistola que había dejado”.

Petro señaló además que en el lugar solo se registró un disparo, “ni que hayan dos disparos en su cuerpo”.

Por medio de un comunicado, la Institución lamentó su muerte e informó que la investigación será adelantada por la Fiscalía General de la Nación para determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar.

El teniente coronel de la policía, Oscar Dávila, adscrito a la seguridad de la presidencia se la República ha muerto por suicidio.



Coronel que se suicidó se había puesto a disposición de la Fiscalía por caso de chuzadas

Tras conocerse de la muerte del teniente coronel, Óscar Dávila, se conoció una carta que él había enviado el 2 de junio al fiscal Francisco Barbosa, ante las revelaciones del ente acusador respecto a las interceptaciones ilegales de las que habría sido víctima la exniñera, Marelbys Meza y la mujer que también le ayudaba en las labores domésticas a la exjefa de Gabinete, Laura Sarabia.

“Reitero mi interés de colaborar con la correcta administración de justicia, en consecuencia, como responsable de la Coordinación de Protección Anticipativa de la Jefatura de Protección Presidencia, me pongo a su completa disposición para contribuir al esclarecimiento de los hechos que son materia de investigación”, se lee en la comunicación.

Sin embargo, el jefe de estado, acotó en su trino que el uniformado “había recibido varias llamadas de la prensa y habia asistido a la diligencia del CTI en el piso 13 de la DIAN (...) en donde no había ningún tipo de aparatos de interceptación”.

Abogado Miguel Ángel del Río se reunió con el coronel dos días antes de su suicidio

El abogado Miguel Ángel del Río, quien habría tenido contacto con el uniformado de la Policía confirmó su muerte y habló de un posible suicidio, luego de recibir supuestas amenazas de la Fiscalía. “El día de ayer me reuní con el Coronel Davila quien me buscó para manifestarme que de la fiscalía lo estaban amenazando. Le advirtieron que no se detenían “hasta que corriera sangre”. Hoy se quitó la vida con su arma de dotación. Lo de la Fiscalía es una persecución infame”, comentó al respecto el abogado.

Es necesario mencionar que Del Río ha estado al frente de la defensa de varios uniformados de la Dijín que están involucrados en este caso y han argumentado que el caso podría estar manipulado por la Fiscalía General de la Nación.

Según la Fiscalía todo este caso se debe al actuar de la Policía en el que se habrían inventado un informe y habrían engañado a un fiscal para que aprobara las interceptaciones. Sin embargo, ahora el abogado Miguel Ángel del Río Malo, defensor de los patrulleros de la Dijín involucrados, dice que la Fiscalía tendió una trampa y es la responsable de las ‘chuzadas’.

Según el abogado Del Río, la Fiscalía habría tendido una trampa con el objetivo de afectar al Gobierno Nacional. “No es cierto que el fiscal haya sido engañado. La fiscalía entrampa a la Dijin para afectar al gobierno”, dijo al respecto.

Pero ¿por qué lo afirma? Según él, su el patrullero de la Dijín que solicitó las interceptaciones lo hizo con ocasión de información de fuente no formal: una fuente del Clan del Golfo conocida por la Fiscalía Seccional de Quibdó. Al parecer, y según el defendido del abogado, la Fiscalía no habría identificado a sus funcionarios en estas diligencias.