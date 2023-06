“Me pesa en el alma no haberle contestado”: la última llamada que hizo coronel de la Policía que se suicidó

La Procuraduría, por medio de un comunicado, informó que designó una agencia especial para que asuma la representación del Ministerio Público y acompañe la investigación que adelanta la Fiscalía en torno al presunto suicidio del coronel de la Policía Nacional, Darío Dávila Torres. La entidad acotó que el Agente Especial deberá entregar reportes bimensuales sobre las diligencias y gestiones que adelante.

El interés de la Procuraduría se da luego de la muerte de Dávila el 9 de junio -quien se desempeñaba como subjefe de seguridad del presidente- dos días después del discurso de Gustavo Petro en inmediaciones de la Plaza de Bolívar, y quien presuntamente estuvo involucrado en las interceptaciones ilegales contra dos empleadas domésticas de Laura Sarabia a quien, según la Fiscalía, las perfilaron como miembros del Clan del Golfo.

“Pueden escudriñar lo que quieran, pueden llevar a seres humanos al borde del suicidio como está aconteciendo y no podrán jamás poner este gobierno popular al lado de los que no queremos (...) Este gobierno no interviene teléfonos, ni comunicaciones a nadie sin orden judicial”, dijo el jefe de estado.

Dávila fue encontrado al interior de un carro en la calle 22 con carrera 48, localidad de Teusaquillo y según aseguró el jefe de estado, el coronel mandó a su conductor por una botella de agua, “este dejo su pistola en el asiento y cuando regresó delante de él se suicidó con un disparo en la cien con la pistola que había dejado”.

Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez dijo -a las afueras del Hospital Militar luego de visitar a los cuatro niños indígenas rescatados en la selva del Guaviare- que “no existen realmente dudas. Fue un suicidio. Y de eso hay certeza tanto del CTI como de la Sijín, en las diligencias que practicaron en la noche de ayer (viernes 9 de junio)”.

“Quiso contarme la verdad”: coronel de la Policía llamó a periodista minutos antes de su suicidio

Este domingo 11 de junio, Revista Cambio publicó la llamada que dos horas antes de su aparente suicidio, el coronel había recibido por parte de la reportera de ese medio, Sylvia Charry, como parte de una investigación periodística que adelante en torno a las chuzadas ilegales a dos de las empleadas domésticas -entre ellas, la exniñera Marelbys Meza- de la exjefa de Gabinete Laura Sarabia.

“El viernes 9 de junio a las 4:17 de la tarde, la periodista Sylvia Charry llamó al coronel Dávila para preguntarle su concepto sobre la hipótesis de la Fiscalía”, relató el medio.

En la conversación transcrita y que fue con consentimiento para grabarla por parte del teniente, él asegura que no puede pronunciarse “Es lo único que yo te puedo decir porque no. Eso sí me da pena contigo porque, hum, mejor dicho, me acaban”, aseguró Darío Dávila Torres.

Tras otras preguntas de Charry, Dávila insiste y se disculpa porque no puede referirse al caso de las chuzadas. Sin embargo, cuando el reloj marca las 6:13pm del viernes 9 de junio, la periodista recibió una llamada del coronel que no alcanzó a contestar. Cuando ella le escribió al whatsapp sobre las 6:48pm, el coronel ya se habría suicidado.

“Algo me dice que en esa última llamada quiso contarme la verdad y ahora, aunque me siento en deuda, prometo seguir tratando de encontrarla”, escribió la periodista Sylvia Charry en su cuenta de Twitter.