“La respuesta no es de malas”: Marbelle lanzó pulla a Francia Márquez durante las marchas y dejó claro su rol como artista

Marbelle es una de las cantantes más reconocidas en el país debido a la amplia trayectoria con la que cuenta en la esfera musical. También ha sido una de las principales figuras en alzar su voz en contra del actual gobierno, lo que le ha generado varias críticas e incluso amenazas a través de sus redes sociales.

Desde hace varios días la artista aseguró que estaría haciendo parte de la marcha planeada en contra de Gustavo Petro en donde reiteró que estaría presente y así fue, pues se le vio en compañía de Miguel Uribe durante varios momentos del recorrido. Aunque, al parecer, no habló en la Plaza de Bolívar si lo hizo para algunos medios de comunicación presentes este 20 de junio.

Le puede gustar: “Mi ángel guardián”: Juan Esteban Sampedro y Catalina Gómez celebraron por todo lo alto sus 15 años de matrimonio

El clip compartido fue por la revista Semana en donde mostraron el mensaje de personalidades como Miguel Uribe y Paloma Valencia. En medio de esto, Marbelle fue entrevista y Vicky Dávila no dudó en lanzar unas palabras antes de sus declaraciones: “Ay, que linda”, reiteró la periodista. Seguidamente, la intérprete de ‘Adicta al dolor’ fue intervenida sobre los motivos por los que salió a marchar.

Ante las dudas Marbelle fue contundente e indicó: “Porque me siento orgullosa de ser colombiana (…) porque queremos la verdad, hay muchas dudas sin resolver y la respuesta no es de malas, las respuestas deben ser contundentes”. Asimismo, la artista resaltó que en esta ocasión está dejando de lado su rol como artista para enfocarse en cada una de las cosas que atraviesa como ciudadana y también como esto logra afectarla a ella, sus familiares y amigos. Lo cierto es que la cantante no se mostró con el resto de los marchantes, sino que estuvo en el escenario e incluso durante la entrevista se le vio alejada del resto.

También puede leer: “Quiero exigir respeto”: Jim Velásquez salió a defender a su pareja tras la lluvia de críticas por querer “ser una de 20″

Marbelle agradeció a Miguel Uribe por ser parte de las marchas

Aunque en principio no se conoció desde que punto partió y con quienes saldría luego la cantante se dejó ver en compañía de Miguel Uribe desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar en donde reiteró el cariño y agradecimiento que siente por él. La cantante destacó la felicidad la cual resultaba ser más evidente, por supuesto no dudó en agradecerle y hasta respetado lo llamó.

Asimismo, dejó claro que siempre estará del lado correcto y por supuesto ha estado más activa que nunca compartiendo el paso a paso de las marchas y las diversas reacciones que se han generado a partir de estas.

Nuestra sonrisa los dice todo!

GRACIAS querido y respetado @MiguelUribeT

El cariño de la gente se hizo sentir ! pic.twitter.com/8otwLIUec0 — MARBELLE (@Marbelle30) June 20, 2023