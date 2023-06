“Nunca nos ha quedado grande”: Marbelle se fue en contra de Mónica Rodríguez y le sacó en cara lo bien que factura

Marbelle es una de las artistas más reconocidas en el país no solo por cada una de las letras de sus canciones sino también, por sus fuertes declaraciones en contra del gobierno de Gustavo Petro, por las cuales ha sido blanco de varias críticas a través de sus redes sociales.

Este 20 de junio se adelanta la marcha en contra del actual gobierno en donde varias figuras del entretenimiento como Marbelle han buscado animar a los ciudadanos según ella, para su voz sea escuchada y que quizás, varias de las reformas no se lleven a cabo. En medio de esto también algunas personalidades han buscado mostrar su descontento frente a estos hechos.

Le puede gustar: “Estaba muerta del susto” Actriz colombiana denunció detención ilegal en México por más de 12 horas

Entre ellos, Mónica Rodríguez, la presentadora a través de su cuenta de Twitter, indicó que quienes salieran a marchar ya no podrían volver a decir, “yo no marcho, yo produzco”, teniendo en cuenta que varios impulsores de la derecha colombiana utilizaron esta famosa frase durante el paro nacional. Sin embargo, sus declaraciones no terminaron allí, pues la paisa dejó claro que esto le parecía perfecto, ya que esto acabaría con las diversas estigmatizaciones, según ella, de quienes desean alzar su voz: “El derecho a marchar es universal”, reiteró.

Posteriormente, la cantante no dudó en retuitear las palabras de la presentadora en donde indicó: “Marchamos y producimos al mismo tiempo … Nunca nos ha quedo grande”. Por su parte, Mónica no se ha referido a las palabras de la cantante, pero como es de esperarse sus declaraciones han generado todo tipo de comentarios tanto de apoyo como de críticas, en donde le preguntan “¿Qué pasó con su carrera musical?”, “Acabo de ver cómo 20 marchando y solo de los 50 para arriba”. Asimismo, Marbelle aseguró que por supuesto, saldría a marchar, pero se desconoce los puntos en los que estará presente.

¿Marbelle no se va de Colombia?

Marbelle hace algún tiempo reiteró que abandona el país si el gobierno de Gustavo Petro llegaba a la presidencia, sin embargo, el canal Caracol le ofreció una irresistible propuesta tanto así que decidió quedarse en el país siendo parte del famoso reality ‘La Descarga’, en compañía de figuras como Santiago Cruz, Maía y Gusi.

También puede leer: Jennifer Lopez mostró a Ben Affleck empelotao ¿Tiene buena mano?

Luego de la finalización del mismo, comenzó a correr el rumor que la artista buscaría conquistar nuevos públicos, esta vez en Estados Unidos. Sin embargo, Marbelle no confirmó la información y al parecer, seguirá en Colombia, ya que se le ha visto muy feliz siendo parte de ‘Planchando el despecho’, en donde ha tenido la oportunidad de visitar diversos lugares en el país y también compartir escenario con figuras como Majida Issa, Yolanda Rayo e Ilona.

MARCHAMOS Y PRODUCIMOS AL MISMO TIEMPO … NUNCA NOS HA QUEDADO GRANDE ! https://t.co/R4Zyd5FT6G — MARBELLE (@Marbelle30) June 20, 2023