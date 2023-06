“Mi ángel guardián”: Juan Esteban Sampedro y Catalina Gómez celebraron por todo lo alto sus 15 años de matrimonio

Juan Esteban Sampedro es reconocido por su labor dentro del canal Caracol, pues desde hace varios años se desempeña como el gerente de entretenimiento, logrando convertir a varias producciones en todo un éxito. Además, de su unión hace 15 años con la también presentadora del medio Catalina Gómez.

Aunque Sampedro no suele ser muy activo ni compartir demasiados detalles de su vida, esta ocasión fue especial, pues este mes se encuentra celebrando 15 años de matrimonio con Catalina Gómez. Motivo por el cual decidió sorprenderla con un viaje a Punta Cana este pasado puente festivo, eso sí, los dos pequeños Cristóbal y Emilia se quedaron en casa siendo cuidados por otros de sus familiares.

Si bien, la pareja no compartió la fecha exacta de su unión al parecer, el festejo fue acordado en otros días, teniendo en cuenta las diversas ocupaciones que tiene cada uno y por supuesto, el tema de sus dos hijos. Sin embargo, esto no fue impedimento para que la pareja disfrutara de principio a fin de sus 15 años de matrimonio dejando claro que no escatiman en gastos cuando de pasar tiempo juntos se trata.

Juan Esteban y Catalina estuvieron en República Dominicana específicamente en Margaritaville Island Reserve Cap Cana, un resort 5 estrellas con todo incluido. De acuerdo con su página web y varias de sus imágenes este cuenta con un estilo de lujo, pero también relajado, con amplias habitaciones, experiencias culinarias y bares de clase mundial y hasta entretenimiento en vivo tanto de día como de noche, lo que lo convierte en uno de los mejores calificados en este país.

Asimismo, la noche en este resort en el que se hospedaron por aproximadamente tres días Juan Esteban y Catalina estaría en un valor inicial de $1′552.600 dependiendo por supuesto, de las fechas elegidas, es decir la temporada vacacional que se adelanta.

Las palabras en esta fecha especial tampoco faltaron, por su parte, Sampedro compartió una imagen de Catalina mientras que estaba en un columpio el cual cuenta con unas alas a los costados: “Mi ángel guardián, como te lucen estos 15 años”, aseguró el gerente de entretenimiento. Seguidamente, la presentadora no dudó en responder indicando que le quedaban mucho mejor a su pareja.

Asimismo, la paisa le agradeció no solo por los años que han estado juntos también aprovechó para destacar la excelente labor que ha tenido como padre con sus dos hijos y también con Lucas, hijo de su pasada unión. Lo cierto es que los comentarios de apoyo y cariño por sus colegas y fans no faltaron, pues no pasó desapercibido el lugar que escogieron para celebrar.