Experta en almas de animales asegura que Wilson puede ser encontrado si los colombianos siguen su estrategia espiritual

El héroe canino Wilson aún no retorna de las espesas selvas del Guaviare , mismas a las que enfrentó valientemente para encontrar a los 4 hermanitos Mucutuy que duraron 40 días perdidos, luego de que la avioneta en la que se transportaran cayera en picada a este lugar.

La ‘Operación Esperanza’, aún no se detiene, y millones de colombianos guardan la esperanza de que el considerado ‘Guerrero Milenario’ como llaman los indígenas al can, también sea rescatado por las Fuerzas Armadas. Aunque otro segmento de la población aún no se explica, por qué este canino no tenía implantado un dispositivo GPS antes de dar inicio a su misión.

Lo cierto es que en el lugar se vienen ejecutando distintas estrategias para poder localizar al perro de raza pastor belga, dentro de las que destaca: el uso de hembras en celo para llamar su atención; y la disposición de alimento e hidratación para que el animal no pierda la fuerza si es que aún se encuentra con vida.

Pero más allá del trabajo terrenal, algunos proclamados expertos en energías han realizado todo tipo de rituales para contactarse con el alma de este comando canino. Como el caso del ‘Coach Clarividente’, que en un acto de posesión energética aseguró que Wilson “está vivo y fuerte como un perro alfa”.

Coach Animal asegura que Wilson puede retornar con ayuda del amor

A estas labores se le sumió recientemente, una mujer que asegura tener la habilidad para comunicarse con las almas de los animales, y que comparte su labor por medio de su cuenta de TikTok. La ‘Coach Animal’ Mía Vanegas, asegura que el amor es parte fundamental para que el perro retorne sano y salvo, por lo que invita a sus seguidores a tener una conexión con el alma del canino, elevando pensamientos positivos en su honor.

“Lo que propongo es conectarse con Wilson. Imagínenlo, siéntanlo con una gran sonrisa, agradézcale y reconozcan el valor de lo que hizo. Las almas tienen misiones y propósitos y él ya cumplió el suyo”, aseguró Vanegas en uno de sus últimos videoclips.

