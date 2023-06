¿Por qué al perrito Wilson no le pusieron GPS para no perderlo? Fuerzas Militares responden

Colombia aún no sale del asombro de que las Fuerzas Militares y las comunidades indígenas hayan podido encontrar con vida a los cuatro menores de edad que se habían perdido en la espesa selva entre el departamento del Guaviare y Caquetá desde el pasado 1 de mayo. A pesar de que muchos elogian a todos los héroes que participaron de esta operación, no están todos completos: sigue faltando el perrito rastreador Wilson. ¿Por qué no le pusieron un GPS? Aquí está la explicación.

Las Fuerzas Militares decidieron dar explicó sobre algo que pareciera lógico para muchos en el cuidado y tenencia del canino Wilson, pues si se le hubiera puesto un GPS tal vez se le pudiese rastrear con mayor facilidad. Pero esto también tiene una explicación por parte del Ejército que cobra sentido.

El coronel Carlos Pérez, jefe del Centro Nacional de Recuperación de Personal de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), explicó que las complejidades de este tipo de terrenos permiten que ni un GPS pueda estar a la altura.

“Normalmente no se les coloca un GPS. No es normal que estos perros se alejen de su pareja (su militar guía) en cualquier escenario. Es un hecho atípico”, dijo para Blu Radio.

De igual forma, Pérez agregó que se entiende “la complejidad del terreno y las situaciones que sucedieron. Hay que entender también que el tener el GPS en esta área es muy complejo porque las comunicaciones no son fáciles y también la alimentación de la batería por tantos días, no tendría la energía suficiente para mantener la señal”.

El coronel también acotó que las unidades de búsqueda que participan en esta ‘Operación Esperanza’ cuentan con equipos satelitales. Estos equipos “nos permitían tener comunicación en tiempo real con las unidades que estaban ingresadas. De igual manera, seguimiento satelital de ellos. Sabíamos por dónde ellos iban caminando. Todos los días teníamos dos reuniones en donde verificábamos qué habían encontrado o qué situación especial habían detectado para enlazar esa información en el Puesto de Mando Unificado y orientarlos para la búsqueda de los menores”.

Wilson también es un héroe nacional

El perrito de raza pastor belga fue soltado en una de las áreas de operación para seguir el rastro, pero a pesar de que siempre volvía con su guía, esta vez no lo hizo. Según la revista Cambio, hace tres semanas Wilson también pasó por la misma situación, pero logró resolverlo luego de varias horas y al volver con su guía estaba en alto grado de deshidratación y con algunas heridas.

Luego de este episodio, el can había estado bajo observación con expertos veterinarios y tras su recuperación logró volver con su guía para seguir buscando a los niños en la selva, pero ahora su paradero es incierto.

Publimetro Colombia logró conocer que otros guías que han llegado a la selva para ayudar en la búsqueda con sus perros, lograron ver en algún momento a Wilson mientras estaba desaparecido. Sin embargo, a pesar de que quisieron cogerlo, el can se asustó y salió corriendo.

Wilson fue clave para poder seguir encontrando rastros de los cuatro niños en la selva espesa a la que sobrevivieron por más de 40 días. Fue él quien halló la primera pista en medio de la búsqueda de los niños. Un tetero, un pañal, rastros de frutas mordidas, tijeras y otras piezas claves para el rastreo de los hermanos perdidos permitieron que el equipo de búsqueda los encontrara. Las Fuerzas Militares siguen trabajando para poder encontrarlo y han destacado que la operación no terminará hasta encontrarlo.