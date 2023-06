Laura Sarabia rompió silencio y respondió acusaciones de fuente anónima de Semana

Laura Sarabia decidió romper el silencio tras las más recientes acusaciones que lanza en su contra y en contra del presidente Gustavo Petro una fuente anónima de la Revista Semana. Todo se da luego de que el presidente gustavo Petro decidiera emitir un comunicado que indican que él sería el dueño de la millonaria suma de dinero que fue robada de la casa de la exjefe de gabinete.

Recordemos que según la Revista Semana serían 3.000 millones de pesos la suma de dinero que habrían robado de la casa de Laura Sarabia, hecho que desencadenó en las ‘chuzadas’ a dos extrabajadoras de ella. El presidente emitió un comunicado defendiéndose de las acusaciones y negó ser dueño del dinero, además de afirmar que ni su patrimonio asciende a tal cifra.

Por su parte, Laura Sarabia decidió emitir un nuevo comunicado en el que acota que nunca ha recibido tal cantidad de dinero, en ninguna calidad y por parte de ninguna persona. “Nunca he visto una cifra ni siquiera cercana”, dijo al respecto en su comunicación.

De igual forma, Sarabia acotó que cada vez se hace más notoria que más allá de dañar su nombre, estas afirmaciones tienen el objetivo de atacar la honorabilidad del presidente Petro y la confianza en su gobierno.

“Con mis abogados hemos preferido guardar silencio ante las innumerables versiones e informaciones que circulan a diario, y en cambio esperar los resultados de las investigaciones, donde hemos ofrecido nuestra entera disposición para dar claridad y explicación sobre los hechos que sean de mi competencia y conocimiento”.

La respuesta de Gustavo Petro a fuente anónima de Semana

“Nunca en mi existencia he siquiera visto la cantidad de dinero que afirma una fuente anónima y que utiliza la periodista Vicky Dávila para una publicación en la revista Semana. Por lo tanto, son falsas las afirmaciones entregadas por una supuesta fuente que no se identifica, en las que se me relaciona con altas sumas de dinero en efectivo. Estas afirmaciones, que son difíciles de acreditar debido a su carácter anónimo, tienen un ánimo difamatorio”, indicó.

El mandatario solicitó a las autoridades investigar lo que les corresponda sobre lo que dice la fuente anónima de Revista Semana, que hizo serias revelaciones, sugiriendo que Petro era el dueño de la millonaria suma. “Dávila (el coronel muerto) me dijo que Petro mandó a Laura a guardarle la plata en el apartamento, ese dinero se perdió, entonces necesitaban que apareciera antes de tener que informarle al presidente que se había perdido”, dijo la fuente.