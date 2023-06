Petro respondió a Semana: “Nunca he visto la cantidad de dinero que afirma la fuente anónima y que utiliza Vicky Dávila”

Este jueves, desde Alemania, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la más reciente revelación de la Revista Semana, en la que aseguran que el mandatario recibió 3000 millones de pesos.

“Nunca en mi existencia he siquiera visto la cantidad de dinero que afirma una fuente anónima y que utiliza la periodista Vicky Dávila para una publicación en la revista Semana. Por lo tanto, son falsas las afirmaciones entregadas por una supuesta fuente que no se identifica, en las que se me relaciona con altas sumas de dinero en efectivo. Estas afirmaciones, que son difíciles de acreditar debido a su carácter anónimo, tienen un ánimo difamatorio”, indicó.

Y luego continuó:

“He tenido una amistad con los dueños de la revista Semana, quienes han participado en diferentes negocios en el país, de los que ni como congresista ni como Presidente he sacado ningún tipo de provecho. Los mismos propietarios de la revista son testigos de primer orden de mi honorabilidad y así también se los he demostrado, por ejemplo, durante mi debate como joven parlamentario sobre la fusión entre el Banco de Colombia y el Banco Industrial Colombiano. Tampoco saqué provecho durante las negociaciones del Grupo Gilinski y el Grupo Empresarial Antioqueño, en donde, por el contrario, siempre pedí que se llegara a un acuerdo en transparencia”.

Luego pidió a las autoridades competentes investigar lo que les corresponda sobre lo que dijo la fuente.

“Estos supuestos testimonios, que tienen un interés difamatorio en contra del Presidente de la República, buscan minar la confianza de la ciudadanía en el Gobierno Nacional, a través de versiones sobre hechos en los que no se aportan ni existen ningún tipo de pruebas”, agregó.

El presidente se refería a las declaraciones que una fuente protegida dio a la revista Semana en la que indicó que “la plata era de Petro, eran cinco maletas y 3000 millones de pesos”.

“Dávila (el coronel muerto) me dijo que Petro mandó a Laura a guardarle la plata en el apartamento, ese dinero se perdió, entonces necesitaban que apareciera antes de tener que informarle al presidente que se había perdido”, dijo la fuente.