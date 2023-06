MinInterior defendió a Petro y dice que no es hombre para “vergajadas” de las que lo acusan

El ministerio del Interior, Luis Fernando Velasco, abogado y miembro del Partido Liberal salió en medios de comunicación a defender al presidente Gustavo Petro de las más recientes acusaciones que indican que él sería el dueño de la millonaria suma de dinero que fue robada de la casa de Laura Sarabia. Velasco se mostró bastante serio defendiendo al mandatario y hasta se tomó la libertad de decir que no es un hombre de “vergajadas”.

El ministro declaró en favor del mandatario y de la exjefe de gabinete, Laura Sarabia, al expresar que él es un hombre que no mandaría dinero a la casa de Laura, además de que la conoce a ella y que no estaría dispuesta a entrar en esas dinámicas turbulentas.

“Yo no me imagino el presidente mandando cinco escoltas con bolsas a la casa de Laura, que tampoco haría eso porque conozco también a Laura. De manera que a mí me parece francamente de probable que estemos degradando el debate pues hasta ese nivel es evidente que las autoridades tendrán que revisar ese dicho de ese testigo”, fueron las afirmaciones del ministro para Blu Radio.

De igual forma, Velasco desmeritó al supuesto testigo anónimo de Revista Semana diciendo que hay que ser cuidadosos con que estos estén dando falso testimonio en medio de un procedimiento tan delicado. “Seamos muy cuidadosos con esos testigos que aparecen, testigos escondidos, testigos falsos. El país ha vivido unas experiencias terribles con esos testigos y no ha llegado a la presidencia para hacer una información. El presidente Petro es un hombre con carácter, con coherencia política, con rectitud, y no ha llegado a la presidencia para ese tipo de vergajadas. El presidente Petro es un hombre honesto”, agregó.

Gustavo Petro se defendió de acusaciones de testigo anónimo

Según la Revista Semana, serían 3.000 millones de pesos la suma de dinero que habrían robado de la casa de Laura Sarabia, hecho que desencadenó en las ‘chuzadas’ a dos extrabajadoras de ella. El presidente emitió un comunicado defendiéndose de las acusaciones y se dirigió directamente a esa revista.

“Nunca en mi existencia he siquiera visto la cantidad de dinero que afirma una fuente anónima y que utiliza la periodista Vicky Dávila para una publicación en la revista Semana. Por lo tanto, son falsas las afirmaciones entregadas por una supuesta fuente que no se identifica, en las que se me relaciona con altas sumas de dinero en efectivo. Estas afirmaciones, que son difíciles de acreditar debido a su carácter anónimo, tienen un ánimo difamatorio”, indicó.

El mandatario solicitó a las autoridades investigar lo que les corresponda sobre lo que dice la fuente anónima de Revista Semana, que hizo serias revelaciones, sugiriendo que Petro era el dueño de la millonaria suma. “Dávila (el coronel muerto) me dijo que Petro mandó a Laura a guardarle la plata en el apartamento, ese dinero se perdió, entonces necesitaban que apareciera antes de tener que informarle al presidente que se había perdido”, dijo la fuente.