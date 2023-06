“No mostró ningún sentimiento”: CTI sobre Jhonier Leal cuando vio otra vez la escena del crimen de su mamá y hermano

Este viernes 9 de junio, en los juzgados de Paloquemao en Bogotá, avanzó el juicio oral contra Jhonier Rodolfo Leal Hernández, señalado por la Fiscalía de ser el responsable del doble homicidio de su mamá, Marleny Hernández, y de su hermano el estilista, Mauricio Leal, al interior de la casa familiar ubicada en La Calera entre la noche del 21 de noviembre y la madrugada del 22 de noviembre de 2021.

En la más reciente audiencia, la investigadora del CTI, Olga Rincón, presentó nueva evidencia que podrían inculparlo mucho más respecto a la muerte de estas dos personas, como unas fotografías de la habitación donde fueron hallados sin vida las víctimas y un mango de otro cuchillo sin hoja de acero, encontrado bajo el cuerpo de Mauricio Leal.

“El cuerpo de Mauricio Leal tenía varias heridas, tanto en miembros inferiores como superiores, tenía un cuchillo en el abdomen sujetado con sus dos manos. Se encontraba con la pijama con bastante sangre y una manta que lo cubría hasta la cintura. Las manos que sostenían el cuchillo eran como abrazándolo, pero era como una escena sobrepuesta”, afirmó la investigadora.

Durante la diligencia judicial, la investigadora, Olga Rincón, traída en el proceso por la Fiscalía, contó como Jhonier Leal no mostró emoción alguna de conmoción al ver nuevamente la escena del crimen de su mamá y hermano, Marleny Hernández, y Mauricio Leal.

“Siempre tenía sus dos manos dentro de los bolsillos de la chaqueta, no preguntó nada sobre los cuerpos, no lloró en ningún momento se le notó ningún sentimiento. Yo llevo 20 años en esta labor y he visto los sentimientos de las personas y familiares, pero en ningún momento se le notó ninguna alteración que fuera anormal, todo fue muy normal para él”, narró ante la jueza 55 penal del circuito de Bogotá.

El juicio contra Jhonier Leal continuará con la revelación de evidencias de la Fiscalía que serían contundentes. Por el momento, Leal permanecerá recluido en la cárcel La Picota.