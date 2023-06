Cese al fuego con ELN no incluiría secuestros y extorsiones, ¿qué pasó?

Desde La Habana, Cuba, se han conocido imágenes de Gustavo Petro y alias ‘Antonio García’, comandante máximo del Ejército de Liberación Nacional (ELN) estrechando sus manos por el reciente anuncio del cese al fuego bilateral. Sin embargo, una noticia desconcertante se conoce sobre los detalles de dicho acuerdo, pues al parecer no contendría las extorsiones y los secuestros.

Así lo habría afirmado el jefe de la delegación del ELN, alias ‘Pablo Beltrán’, quien comentó que esos crímenes cometidos por esta guerrilla no alcanzaron a entrar dentro de este reciente acuerdo bilateral que se pactó.

Recordemos que este viernes 9 de junio se anunció, en medio del acto de clausura del tercer ciclo de diálogos de paz, el cese al fuego bilateral que comenzará a regir desde el próximo 3 de agosto. Este cese, informaron, iniciará desde el 3 de agosto de este año y por los próximos 180 días (6 meses), que podrá o no tener continuidad si las partes lo acuerdan previamente.

Sin embargo, en el acuerdo del cese al fuego no habrían entrado graves crímenes cometidos por esa guerrilla como extorsiones y secuestros. “Las operaciones de finanzas del ELN se comenzaron a discutir aquí, pero esa discusión no terminó, se va a seguir discutiendo, entonces en estos protocolos no entraron”, dijo al respecto en un video publicado por Blu Radio alias ‘Pablo Beltrán’.

Después de una discusión con varios periodistas que cuestionaron a alias ‘Pablo Beltrán’, este incluso se negó a responder una pregunta importante sobre el cese al fuego, que tiene que ver con el reclutamiento de menores a este grupo armado, por lo que el tema quedó a la expectativa.

Además, el jefe de delegación del ELN negó que se hagan “secuestros”, sino que se hacen “retenciones” y dijo que “si no son necesarias no se harán” y que “no se pactó” nada con respecto a este crimen en específico. Sin embargo, el eleno argumentó que “más adelante se seguirá esa discusión”, con tono grosero a los periodistas que se encontraban entrevistándolo.