Sofía Petro confiesa uno de sus grandes sueños mientras cumple reto en TikTok y habla de paz

La creadora de contenido, estudiante e hija del presidente Gustavo Petro, Sofía Petro, salió nuevamente en redes sociales hablando de paz, en medio de las grandes críticas que ha recibido la política de ‘paz total’ del Gobierno Petro. En medio de un video en el que se arregla para salir de su casa, habló un tema tan serio en Colombia como lo es la construcción de paz.

Sofía ha estado en el lente de medios de comunicación y usuarios en redes sociales por hacer parte de la familia presidencial y ser bastante activa en redes sociales. Esta vez, mientras hacía un video en el mostraba cómo se arreglaba, reveló que uno de sus grandes sueños es que “Colombia sea algún día un país en paz”.

Lea también: “Ella no fue”: Sofía Petro ‘pone las manos al fuego’ por Laura Sarabia y manda contundente mensaje

La estudiante mostró en cámara cómo se arregla y se maquilla mientras mandó un mensaje que conmocionó las redes sociales, pues dice que “la paz no es dar beneficios a los malos, la paz es que las mamás lejos de las ciudades estén tranquilas de que sus hijos no van a ir a la guerra, van a llegar a la casa en la noche bien, de que no tendrán que desplazarse a la ciudad por al guerra”.

Además, lanzó una reflexión sobre que es necesario despolitizar la paz y dejar de atribuirle a los políticos este importante objetivo de país. “Esta no es la paz de Petro, o la paz de Santos o la paz de un político, la paz trasciende los gobiernos y es algo que merecemos todos los colombianos y colombianas”, dijo mientras mostraba la forma en que se aplica maquillaje.

Le puede interesar: Con un estrechón de manos, Petro y Antonio García del Eln anunciaron cese al fuego desde el 3 de agosto

Por último, Sofía Petro explicó que para que la paz sea una realidad las mujeres y los jóvenes deben hablar más de paz, además de tener discusiones, debates y posiciones distintas para poder hablar de ello.

Las declaraciones de la estudiante de ciencias sociales se da justo en medio del anuncio del cese al fuego acordado entre el Gobierno y la guerrilla del ELN, que comenzaría a regir desde el próximo 3 de agosto, según lo anunciado este viernes 9 de junio desde Cuba.