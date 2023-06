Miguel Polo Polo dice que Colombia ama a los negros como Yanfri y ataca a Francia Márquez

Francia Márquez se ha vuelto tendencia y noticia nacional por cuenta de sus declaraciones en contra de medios de comunicación y también por recordar el sesgo racial que aún existe en nuestra sociedad. Ahora el representante a la Cámara Miguel Polo Polo desmeritó sus declaraciones y recordó que “el país ama a los negros”, como el pequeño influencer Yanfri.

Francia Márquez recordó en una rueda de prensa este jueves 8 de junio que el país ha reproducido discursos de odio en su contra por su color de piel e insistió en hablar de los medios de comunicación, o por lo menos sobre algunos, como mentirosos y racistas.

Ante sus declaraciones, el congresista Polo Polo decidió trinar sobre el racismo y recordar personajes negros que Colombia ama, como Yanfri, un pequeño chocoano que se hizo viral luego de que en un video apareciera “caminando como hombre”. El representante a la Cámara considera que “Colombia no es racista”, que Francia Márquez es “básica y limitada” y que se autodiscrimina”.

Además, Polo Polo recordó varias de las críticas mediáticas que ha tenido la vicepresidenta por sus viajes en helicóptero desde sus lugares de trabajo hacia su casa en Yumbo y también su cuestionada comitiva hacia África, en donde gestionó acuerdos bilaterales para conectar más con este continente.

“Señora @FranciaMarquezM, a usted los medios y la ciudadanía no la odian por Negra, deje tanta autodiscriminación, Colombia entera ama a negros como Yanfri, Caterine Inarguen, Yerry Mina, Juan Guillermo Cuadrado, Edgar Rentería. Mi país no es racista. Colombia la cuestiona a usted es por sus despilfarros y excesos con dineros del pueblo, falta de preparación, ignorancia, resentimiento y victimismo. No sea tan básica, limitada y escasa de reducir todo a un simple color de piel. Deje la autoconmiseración”, escribió en su cuenta de Twitter el congresista.