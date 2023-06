“Mentirosa y con sesgos raciales”: Francia Márquez se fue de frente contra Revista Semana

La vicepresidenta Francia Márquez estuvo en una rueda de prensa durante este jueves 8 de junio en la ciudad de Cali en donde brindó polémicas declaraciones sobre los medios de comunicación e incluso mencionó directamente a la Revista Semana, dirigida por la periodista Vicky Dávila, diciendo que es un medio “mentiroso y con sesgos raciales”.

Sus declaraciones se dieron un día después de que se desarrollaran las manifestaciones a nivel nacional en favor del gobierno de Gustavo Petro y sus reformas sociales. Desde estas manifestaciones en la ciudad de Bogotá el mandatario también se pronunció y mencionó que los medios de comunicación reproducen discursos racistas, hablando junto a la vicepresidenta.

Márquez brindó declaraciones desde la ciudad de Cali en una rueda de prensa en donde insistió en que los medios de comunicación son racistas y que aunque no generaliza, algunos no son objetivos y son “mentirosos y racistas”.

“Estamos en la necesidad de reconocer que vivimos en una sociedad profundamente racista y patriarcal, no se puede tapar el sol con un dedo. No generalizaría a todos los medios de comunicación, sin embargo, es evidente que algunos no son objetivos a la hora de informar y comunicar, y me refiero de manera muy concreta a la Revista Semana, un medio de comunicación que emite información mentirosa y con sesgos raciales”, fueron las palabras de la vicemandataria.

La vicepresidenta también mencionó la sección de la periodista María Andrea Nieto en la revista y dijo que “los sesgos se pueden ver, por ejemplo, en los videos que la periodista Andrea Nieto hizo sobre mi viaje a África con estereotipos racistas”.

En este mismo sentido, la vicemandataria prosiguió y dijo que hay un problema de comunicación y la información. “Cuando veo ese montón de racismo, que incluso está en titulares con sesgos patriarcales, clases y racistas, ni siquiera me preocupo por mí, sino por nuestros niños y niñas. ¿Cuál es el mensaje que como sociedad les estamos enviando?”, añadió.