“Semana ordena y el CTI obedece”: Gustavo Petro durante marchas en la Plaza de Bolívar

El presidente Gustavo Petro sí apareció en la Plaza de Bolívar como lo prometió. El jefe de Estado entregó un discurso en el que se mostró indignado y lanzó todo tipo de dardos políticos a la Revista Semana, el CTI de la Fiscalía General de la Nación y contra todos los detractores de su Gobierno, que han intentado desestabilizarlo por el escándalo que se ha destapado en los últimos días.

“Acaban de allanar otras oficinas de la presidencia. Semana ordena y el CTI obedece”, recalcó Petro indignado por el escándalo de los audios de Armando Benedetti, exembajador de Colombia en Venezuela. El mandatario cuestionó la forma en que este medio de comunicación y el CTI, han manejado el escándalo y el proceso legal que se abrió. Según Petro, están en contra del “Gobierno del Cambio”.

“Los chuzadores son ellos, no nosotros. Ocultaron que era un delito, un crimen. Entregaron las interceptaciones a la revista y la revista nunca dijo ‘oiga eso un delito’ quería era vender, detener el triunfo popular. Y durante meses de interceptación no encontraron que la campaña se estaba haciendo deshonesta. Les da rabia porque tienen un presidente honesto. Porque no tienen un presidente que no se orina en los pantalones”, dijo Petro.

Por supuesto, la Revista Semana se defendió y acusó al presidente de ser un “peligro” para la libertad de prensa.

En otro momento, Petro dejó pasar la oportunidad para echarle ‘en cara’ al expresidente Iván Duque, que su gobierno, también estuvo implicado en supuestos ingresos irregulares a la campaña que lo llevó a la presidencia.

“Con igual certeza les puedo decir que en mi campaña no entró un solo peso sucio de los que sí han sido amigos de gobiernos anteriores. Aquí no entró el ‘Ñeñe’, entró a otro lado. No aquí. Claro, ahí si taparon la noticia y ahí sí ocultaron que la mafia estuvo en el acto de posesión del Presidente anterior. Ahí sí se olvidan de parentescos y desgracias familiares (...)”, mencionó.

Frases clave del presidente Gustavo Petro durante discurso

“Si se atreven a violar el mandato popular, el pueblo colombiano saldrá de cada piedra, en cada vereda, a defender con sus manos limpias, alegres y sin violencia, el triunfo y el mandato popular ”.

”. “ Aquí no va a pasar lo de Pedro Castillo (expresidente de Perú) ”.

”. “Si se atreven a destruir el gobierno popular y no importa lo que me pase, el pueblo de Colombia volverá a poner el gobierno popular en el sitio de poder ”.

”. “ Esta manifestación notifica que no va a pasar lo del 9 de abril, lo del 19 de abril. El pueblo decidió el cambio”.

El pueblo decidió el cambio”. “Que no se atrevan, y lo digo de todo corazón, con la democracia en Colombia. Porque se encontrarán con un gigante: el pueblo de Colombia ”.

”. “ Nos han acusado, nos han dicho, casi que sin ética, que nosotros chuzamos teléfonos. Semana ordena y el CTI obedece ”.

”. “Abrimos las puertas, no tenemos nada que ocultar. Allá entraron y vieron hasta las arañas de unas oficinas que ni siquiera pusimos nosotros, sino el gobierno de Santos y Duque. No encontraron una sola máquina de interceptación. Porque este gobierno no intercepta a nadie”

"Los chuzadores son ellos, no nosotros. Ocultaron que era un delito, un crimen. Entregaron las interceptaciones a la revista y la revista nunca dijo 'oiga eso un delito' quería era vender, detener el triunfo popular. Y durante meses de interceptación no encontraron que la campaña se estaba haciendo deshonesta. Les da rabia porque tienen un presidente honesto. Porque no tienen un presidente que no se orina en los pantalones," señaló el mandatario.

