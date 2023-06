“Porquerías”: Rodolfo Hernández atacó al Gobierno, pero él también es investigado por presunta corrupción

El polémico excandidato presidencial Rodolfo Hernández rompió su silencio y se refirió al escándalo del Gobierno que se desató en las últimas horas. El ingeniero aprovechó para ‘tirarle las orejas’ a Sarabia y Benedetti: “se reveló que las porquerías de Benedetti y Sarabia empezaron en enero y se conocieron mucho antes. ¿Por qué hasta ahora destapan esa olla?”, expresó Hernández furioso en su cuenta de Twitter.

Eso no fue todo. El excandidato abanderado anticorrupción se terminó de ‘regar’ señalando fuertemente al gobierno Petro. El hombre ‘metió el dedo en la herida’ diciendo que su “oposición no era necesaria; ya que ellos se acaban solos”.

Sinembargo, el Rodolfo Hernández también se refirió a la sanción por inhabilidad de 14 años que anunció la Procuraduría por presunta corrupción en el caso Vitalogic, cuando fue alcalde de Bucaramanga.

En su cuenta de Twitter comentó: “sorprende que yo no he sido oficialmente notificado de la “inhabilidad”. Pero la noticia salió hace una semana. Se volvió más importante el show que el fallo. ¿Será que tenían afán?“. Además, aprovechó que la procuradora viajó hasta Bucaramanga y la cuestionó: “¿No podía haber hecho el show desde Bogotá?”, concluyó Hernández.

Lo que ha generado polémica en redes sociales, es que el excandidato que hoy sale a criticar al Gobierno Petro por el vergonzoso escándalo de Benedetti, también es investigado por presunta corrupción.

¿Por qué vuelve a ser noticia Rodolfo Hernández?

La Procuraduría General de la Nación, en un fallo de primera instancia, sancionó a Rodolfo, destituyéndolo e inhabilitándolo por 14 años para ejercer cargos públicos, tras considerar que el también exalcalde de Bucaramanga llevó a cabo varias acciones con el objetivo de favorecer la adjudicación del contrato a la unión temporal Vitalogic RSU.

“Se encontró su interés indebido en el proceso de selección destinado a la asignación del contrato para el aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos a la unión temporal Vitalogic RSU que, de resultar contratada, le daría beneficios económicos a su hijo, en virtud de un contrato de corretaje previamente acordado”, dijo el Ministerio Público.

Dentro de las acciones que habrían sido adelantadas irregularmente por Hernández, se encuentra el contacto directo con los representantes de la tecnología que se iba a implementar, proporcionando información privilegiada sobre los requisitos que debían cumplir para asegurar la adjudicación del contrato, lo que les otorgaba una ventaja injusta sobre los demás competidores en el proceso de selección.

La Procuraduría también señaló que Hernández sostuvo una reunión en Bogotá con representantes de la compañía Vitalogic RSU, “no como un acto de cortesía para oír propuestas, sino para conocer cómo se había estructurado el proyecto que previamente había solicitado, y en ella se acordó designar la persona que elaboraría los términos que permitieran que la citada firma contratista fuera la seleccionada”, concluyen.

Esta decisión, en primera instancia, pone en vilo la carrera política del reconocido ingeniero.

