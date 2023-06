“Nos vamos presos”: se revelaron contundentes audios de Armando Benedetti a Laura Sarabia sobre Petro

El ambiente político está bastante tenso en este momento, luego de que varios audios de Benedetti con Laura Sarabia se conocieran en los medios de comunicación sobre Gustavo Petro.

La Revista Semana publicó dichos audios en donde Benedetti no solo se escucha muy exaltado por el desprecio y la humillación que sintió cuando el actual Presidente Petro no lo atendiera, cuando el consiguió todos los votos de la costa e invirtió más de 15 mil millones de pesos:

“Perdón, Laura, pero es que uno también explota, es que se pasan de calidad, yo fui el que organicé todos los votos, hijueputa, en la Costa, todos, hijueputa, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién ve eso ahora? Nada. ¿O es quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata? No me jodan la hijueputa vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier (fue) una mierda Laura, de parte tuya y de parte del presidente”.

Pero eso no fue todo, pues el exembajador supuso que podrían estar grabándolo pero poco o nada le importó del mal genio que tenía:

“Prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan para que vean y si creen que es una amenaza, es una amenaza y si quieres grabarlo, grábalo, exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti”.

Se comparó con las torres gemelas y un tigre:

“Osama Bin Laden, cuando tumbó las torres gemelas, le importaba una mondá la imagen y si lo iban a matar o no lo iban a matar, pero tumbó las torres gemelas. Al tigre hay que dejarle una salida porque, si no, se tira encima de las personas. Y tú sabes que yo soy tigre que, sin salida, de pronto me tiro encima de las personas”

Además de eso, reveló que Sarabia en un inicio no quería apoyar a Petro:

“Olvídate de Petro, Petro puede ser un hijueputa, y es hijueputa y lo conocimos hace un año, que entre otras cosas tú no querías que lo apoyáramos”

Y no se fue sin ‘echar al agua’ a Roy y Prada:

“El señor Prada se robó todo el ministerio con la mujer, el señor Roy (…) todo hijueputa, todo (…)”.

Estas entre todas las declaraciones y la conversación pesada está completa en el portal de Revista Semana.