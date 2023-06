¿Irrespeto a la prensa? Gerente de Artesanías de Colombia dice cuáles periodistas deberían someter al polígrafo

A través de su cuenta de Twitter, la actual gerente de Artesanías de Colombia, Adriana María Mejía, publicó un mensaje en el que sugería cuáles periodistas del país deberían ser sometidos al polígrafo. Un tema que ha estado en boca de todos, luego del escándalo de la niñera de Laura Sarabia la exjefe de Gabinete del presidente Gustavo Petro.

Adriana María Mejía desató una fuerte polémica por cuenta del mensaje que publicó mencionando a 10 periodistas de los diferentes medios de comunicación del país, a los que sugirió deberían pasar por el polígrafo.

Gerente de Artesanías de Colombia publica lista de periodistas que deben someter al polígrafo

“#PeriodistasAlPolígrafo ¿No es ni mala idea verdad? Nos permitiría saber q tan veraces son sus investigaciones y la información. #RT @DanielSamperO @VickyDavilaH @vanedelatorre @NestorMoralesC @lcvelez @darcyquinnr @GustavoRugeles @CGurisattiNTN24 @fdbedout @DCoronell”, escribió en el mensaje.

El periodista Gustavo Gómez Córdoba fue unos de los primeros en responder: “Querida gerente: ¿Por qué lado se entra al sótano de Artesanías de Colombia?”. A lo que la gerente le respondió: “No tiene sótanos. Y Ud bienvenido será”.

De inmediato las reacciones de los usuarios de internet no se hicieron esperar. “La que tiene que ir al polígrafo de palacio es usted, por irrespetar la prensa. Con personajes como usted se hundirá la economía, gran recesión 2024... guarde este trino”, “La gente de izquierda cree que esto de las leyes no va con ellos, pero la realidad es que sí va con ellos. Sería bueno darle una repasadita a la Constitución, para que después no se haga la sorprendida y empiece a victimizarse cuando la Procuraduría le llame la atención” y “La señora Mejia usando su puesto( en el que no ha hecho absolutamente Nada) para arengar y amenazar a la prensa libre e independiente con sótanos y uso de polígrafo ilegalmente”