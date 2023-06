Laura Sarabia no se quedó callada y le respondió a Armando Benedetti, pero él la trató de ‘ridícula’

Un poco más calmada que su contrincante, Laura Sarabia también respondió a la pelea de Armando Benedetti poco antes de la salida de ambos del Gobierno Nacional, cuando apenas se estaba conociendo el escándalo de las chuzadas a la niñera Marelbys Meza que había trabajado con ambos.

Los audios que reveló Semana este fin de semana provocaron una crisis dentro del Gobierno de Gustavo Petro y a eso se sumó este lunes la respuesta de Sarabia.

La joven de 29 años, barranquillera, no se quedó callada ante los ataques de Benedetti pese a que fue él quien impulsó su carrera.

Entonces, con un tono más diplomático, le dijo:

“La verdad que todos los días hago lo mejor que puedo. Y así como usted explotó hoy, yo también. Porque yo me mato aquí todos los días para que usted se desquite conmigo cada vez que quiere, y adicional a eso se metan con mi familia. Que se metan con mi familia. Que se metan conmigo todo lo que quieran pero no con mi familia. Todo desde acá es muy distinto. Y usted siempre tiene todo el derecho a reclamar su ‘espacio público’ cuando quiera”.

Según la revista, la exjefa de Gabinete continuó diciendo:

“Yo le pedí disculpas, le di la razón. Y usted sigue. Esa es la forma de hacer equipo. Se lo digo con todo el amor del mundo y el respeto que todavía le tengo, yo no soy su enemiga, y de verdad, si usted cree que he sido un obstáculo, pues yo me voy. De verdad”.

Es en ese punto de la conversación cuando Benedetti le recuerda a Sarabia que si él habla todos caen.

“Nos jodemos todos, sí, ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes, pero se caen las Torres Gemelas. (…) Osama Bin Laden, cuando tumbó las Torres Gemelas, le importaba una mondá la imagen y si lo iban a matar o no lo iban a matar, pero tumbó las Torres Gemelas”, manifestó el político barranquillero.

Más adelante él le reclama a ella por el trato que le dieron en la Casa de Nariño, donde lo hicieron esperar.

Por eso, la joven se disculpó: “De verdad lo siento, por el ‘trato’ de estos días. Tiene razón, no fue el mejor. Pero tampoco merezco que usted también cuando me necesita sí me habla bien, pero cuando quiere me trate mal”.

Y continuó: “Eso le implica (…) que sus casos vuelven a la Corte. Pero si eso quiere, insisto en eso. O que usted sea ministro. Con gusto lo hago. Si quiere también le digo al presidente que mi cargo está disponible para que usted también lo asuma y me voy”.

Entonces, Benedetti le respondió: “Ridícula”.

La conversación siguió entre insultos y amenazas de parte del político. Pero finalmente ella le puso un punto final recordándole la reunión que tendrían con el presidente.

“Venga a Bogotá y nos sentamos con el presidente. Y ya resolvemos esto. De verdad yo no voy a pelear más, no me interesa. Yo no estoy engañando a nadie ni nada. Sentémonos los tres y ponemos todo sobre la mesa”.

A los pocos días Gustavo Petro confirmó la salida de los dos.