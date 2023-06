“Nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos”: Benedetti

Este lunes la Revista Semana siguió revelando apartes de la conversación que tuvo recientemente el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, con la exjefa de Gabinete, Laura Sarabia, tras el escándalo que se desató por las interceptaciones ilegales.

Luego de varios insultos a Sarabia por el trato que le dio el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño cuando lo citó para hablar del escándalo, el político barranquillero le lanzó duras advertencias que involucraría a ambos.

“No es mamando gallo, no es amenaza, porque tú me conoces. Yo no me voy a dejar mamar gallo, Laura, te lo juro por la vida de mis hijos que no pasará nunca, nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos, acabamos toda la hijueputa verga”, dijo según mostró Semana.

Esto dice el aparte de la conversación:

“Si antes te sentías amenazada, ahora sí es culo de amenaza. Y me dices hijueputa cuándo culo quieres que esté allá en Bogotá y me dices cuándo culos quieres empezar a pelear, o cuándo culos quieres arreglar. Usted está allá es por mí, hijueputa, por mí. O es que alguien te iba a pasar al teléfono si no hubieras trabajado conmigo, te hubiera dejado sola a ver qué culos ibas a hacer. Ahora sí que estamos todos amenazados, hijueputa, dime qué más hay qué hacer”.

Estos son los audios que publicó la revista: