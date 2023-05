“Al Fiscal no le gusta que lo cuestionen”: Rodríguez se suma a la denuncia de discriminación por parte de la Fiscalía

Sin lugar a dudas uno de los personajes que suele despertar amores y odios es el fiscal Barbosa quien en más de una ocasión ha sido foco de críticas por la forma en la que lleva procesos, no solo por su rol profesional sino también a nivel de comunicaciones. Precisamente, durante este 30 de mayo, la presentadora Mónica Rodríguez se sumó a una serie de reclamos por parte de la Fundación para la Libertad de Prensa en la que se denuncia que desde la entidad se ha limitado el acceso a la información.

Según la denuncia inicial de la FLIP, este mes se han recibido aproximadamente 4 reportes de periodistas que “aseguran que la dirección de comunicaciones de la Fiscalía está informando solo a algunos medios de algunas ruedas de prensa de la entidad”, lo que genera una gran preocupación.

Ante esto, desde la entidad se afirma que según los protocolos de la propia Fiscalía, “las ruedas de prensa se anuncian con fecha, hora, lugar y temática a través de diferentes grupos oficiales de WhatsApp que se crearon para interactuar con la prensa y facilitar este tipo de información”.

Sin embargo de acuerdo a la FLIP, “la directora de comunicaciones de la entidad estaría ignorando su protocolo, pues: Para convocar a las ruedas de prensa estaría haciendo llamadas individuales (discriminando a los medios por su línea editorial)” y a eso se suma que, “bloquea a periodistas en WhatsApp, uno de los canales donde difunde información oficial”.

¿Qué dijo Mónica Rodríguez sobre el Fiscal Barbosa?

Evidentemente esta denuncia genera varias reacciones entre diversos medios de comunicación alternativos o con un tinte menos conservador. Tanto así que la misma Mónica Rodríguez aprovechó sus redes sociales para irse de frente contra el Fiscal afirmando que no es la primera vez que dejan por fuera de las ruedas de prensa a periodistas de Noticias Uno.

“El “mejor Fiscal” de la historia se resiste a @NoticiasUno por ejemplo. No se explica de otra forma, la manera sistemática como no nos informan ni nos convocan a las ruedas de prensa. Al Fiscal no le gusta que lo cuestionen”, escribió la presentadora.