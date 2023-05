Barbosa le responde a Petro por fallido intento de liberar a jóvenes de la Primera Línea

El presidente de la República, Gustavo Petro, durante el discurso que dio en la sesión del Consejo Nacional de Juventud, que se realizó en San Andrés, aseguró que los 305 jóvenes que participaron en los estallidos sociales, siguen en las cárceles porque así lo quiso la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría y por esto fracasó el plan de liberarlos.

“Se vengó el Estado en ellos, la Fiscalía los trató de terroristas, generó una comunicación en el conjunto de los fiscales de todo el país, que cuando llegaba un caso de estos jóvenes, ya el fiscal del caso estaba diciendo terrorismo y siguen en la cárcel”, dijo el presidente Petro.

Puede leer: Trajo a colación a Duque: Mónica Rodríguez no fue ajena al caso de la exniñera y el robo de maleta con dinero

Petro culpa a la Fiscalía y la Procuraduría por no liberar a los jóvenes de la Primera Línea

“Nosotros intentamos una salida que fracasó por la misma Fiscalía y la Procuraduría, eso es un mensaje de la oligarquía colombiana, jóvenes ustedes no se muevan, no protesten, porque miren lo que les va a pasar”, dijo Petro.

El fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, se pronunció y dijo a los medios de comunicación que:” (Petro) Públicamente me dijo yo le solicito al fiscal que suelte a los presos de la Primera Línea. Me tocó mandarle un mensaje y decirle que más bien se lo solicite al Congreso, que cambie la ley en Colombia. Yo hablo a través de la ley. Yo sé que genera frustración no poder cumplir algunas cosas que se dicen; pero, estamos en un Estado de derecho”.

Luego continuó diciendo que en un Estado de derecho son las instituciones las que han hablado, “los jueces son tan soberanos en este país y tan autónomos e independientes como los fiscales y como el mismo presidente de la República en el ejercicio de sus funciones. Entonces, cada un está dentro de su rol, pero por supuesto rechazo la expresión de que somos responsables nosotros por la no liberación de los miembros de la Primera Línea”.