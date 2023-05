Sofía Petro tiene algo en común con Shakira y Michelle Obama: ella misma explica qué es y por qué

Sofía Petro, estudiante de ciencias sociales, creadora del proyecto ‘Conócelas’ sobre lideresas e hija del presidente Gustavo Petro, se sinceró sobre varias circunstancias que ha sorteado y que se asemejan a las que también ha pasado la administradora, abogada y exprimera dama de Estados Unidos, Michelle Obama e incluso a la cantante Shakira.

Y es que hace ya varios meses, Sofía Petro reveló que sufre el síndrome del impostor, un fenómeno psicológico que es mucho más común de lo que creemos y que se presenta especialmente en el ámbito laboral o de méritos. Este síndrome consiste en la sensación de sentir inseguridad relacionada con los logros, es decir, sentir que no se merece lo que se tiene.

Sofía Petro volvió a a hablar sobre este síndrome en Las Igualadas de El Espectador, en donde destacó que a parte de ser algo que tiene en común con Michelle Obama y con Shakira, es una sensación que es muy común en muchas personas. Además, contó que se enteró de que tenía esto en común con ambas por una alocución en radio en la que la mencionaron, aunque llamó la atención sobre que el síndrome es muy común.

Síndrome del impostor, Sofía Petro dice que se reactivó con la atención mediática

La estudiante de 21 años también dijo que su síndrome de impostor se reactivó cuando acabó la campaña presidencial de su padre, el presidente Gustavo Petro, en donde recibió atención mediática y de todo tipo, pero no precisamente por lo que ella hacía o decía, sino por las circunstancias que la rodeaban.

“Había recibido un montó de atención, un montón de personas nuevas que me seguían en redes sociales, personas que me pedían fotos en la calle y eso me disparó el síndrome del impostor. (...) Empezó a entrar en mi cabeza la idea de que no había nada que yo mereciera, las cosas que decía, mis ideas no eran suficientemente válidas y esto era producto de otra cosa más allá de mis méritos”, dijo al respecto.

Además, también aprovechó para pronunciarse sobre la falta de conciencia sobre salud mental en Colombia, pues aún existen muchos tabús alrededor de las trastornos, síndromes y enfermedades mentales que se presentan regularmente en la población. “Muchísimas más personas, más mujeres lo sienten. Por lo menos esto sienta un precedente para que la siguiente persona que hable de eso no sea una noticia, porque no tendría que ser así”, dijo al respecto.

“Asombra mucho que alguien decida abrirse y decir cómo se siente (...) En cuanto hablas de una debilidad, pareciera que fuera un fenómeno. Tiene mucho qué ver con que en Colombia no se habla mucho de la salud mental. Pareciera que si te pasa, es mejor que no lo digas porque es raro. Me llevé una sorpresa cuando hablaron de eso y se volvió tendencia”, agregó.