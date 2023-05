Luis Carlos Sarmiento ya no es el más millonario: él es el paisa David Vélez que ocupó el nuevo puesto

Luis Carlos Sarmiento Angulo, de 89 años, ya no es el hombre más rico de Colombia. El mayor inversionista del diario El Tiempo (88 %) y presidente de la Junta Directiva del holding Grupo Aval Acciones y Valores, dueño de Corficolombiana, sólo seguirá ocupando el puesto número No. 201 en la lista de los más ricos del mundo con un patrimonio de 9.900 millones de dólares, según la Revista Forbes.

Ahora, un paisa de 41 años, es quien lo desbancó de ese puesto, luego de haberlo ocupado por dos años, en distintos intervalos de tiempo: finales de 2021 y principios de 2022.

Se trata del fundador y CEO de Nubank David Vélez, quien según la ya citada Revista, una fortuna de US$7.000 millones, por encima de los US$6.600 millones de Sarmiento Angulo. Unos US$400 millones de diferencia.

“Nu sigue consolidando su trayectoria de crecimiento y rentabilidad, con una utilidad neta de $142 millones de dólares. Los ingresos casi se han duplicado año tras año, alcanzando los $1,600 millones de dólares”, destacó Vélez.

David Vélez nació en Medellín. Fundó Nubank en Brasil en 2013 -uno de los bancos digitales más grandes del mundo- junto a Cristina Junqueira y Edward Wible, logrando atraer a inversores como Warren Buffett, director ejecutivo de Berkshire Hathaway.

Vélez, tiene una licenciatura en Ciencias e Ingeniería de la Administración de la Universidad de Stanford y un MBA de la Escuela de Negocios de Stanford. En 2019, recibió el premio BRAVO Business Award en la categoría de Emprendedores Visionarios del Año por revolucionar la banca en Brasil, junto a los otros dos fundadores de Nubank, Junqueira y Wible.

“Después de varios años de vivir en Nueva York y de trabajar para Sequoia Capital, esa compañía me ayudó, en el 2012, a tomar la decisión que cambiaría mi vida cuando concluyó que no iba a abrir una sucursal en Latinoamérica, que era la razón por la que yo estaba allí. Ese cambio de planes me hizo reflexionar y descubrir que yo en realidad no estaba contento con lo que hacía y que ese era momento de emprender”, explicó para Portafolio como inició su idea.