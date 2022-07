Imágenes: así es el centro sobre el cáncer más moderno de Latinoamérica que inauguró Luis Carlos Sarmiento

El Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer (CTIC), el más moderno para el abordaje integral de esa enfermedad en América Latina y con capacidad para atender a más de 7.000 pacientes, fue inaugurado este jueves en Colombia. La obra es una iniciativa del empresario de la banca y la construcción Luis Carlos Sarmiento Angulo, que invirtió 1,4 billones de pesos (unos 320 millones de dólares de hoy) en la obra, situada en el norte de Bogotá, “para hacer un aporte al país y contribuir al bienestar de la sociedad”.

El CTIC Luis Carlos Sarmiento Angulo es una fundación que busca posicionarse como líder en tecnología, tratamiento e investigación en cáncer, dotado con las más modernas instalaciones y equipos, al nivel de los grandes centros similares de Estados Unidos y Europa, agregó el empresario.

El complejo, que ocupa un área de 100.000 metros cuadrados, fue diseñado por el estudio del arquitecto español Rafael de La Hoz, que tiene entre sus obras en el campo de la salud el Hospital Universitario Rey Juan Carlos (Madrid), el Hospital General de Bispebjerg (Copenhague) o el Hospital de Siracusa (Italia).

“Es un orgullo arquitectónico para el país”, dijo hoy en una rueda de prensa Sarmiento Angulo sobre el CTIC, cuyo edificio central tiene una forma ovalada porque, según dijo, pidió a la firma española que el diseño “no sea tan feo como todos los hospitales del mundo”.

Tecnología para la salud

El CTIC tiene 176 camas, de las cuales 30 son salas de unidades de cuidado intensivo (UCI), que tienen la particularidad de tener vista para el exterior porque “ver el día y la noche reduce los riesgos de delirio que aumentan a su vez los riesgos de muerte”, según el coordinador de las UCI, doctor Andrés Forero.

En la parte tecnológica, el centro cuenta con cuatro búnkeres para radioterapia, nueve quirófanos de última generación, 56 sillas de infusión para quimioterapia y laboratorios de alta tecnología y equipos avanzados en genómica, proteómica e inmunogénica, destinados a la investigación sobre las principales patologías oncológicas del país.

Entre esos equipos destaca el CyberKnife, un equipo para radiocirugía robótica único en América Latina, que sirve para intervenir tumores muy pequeños en partes del cuerpo humano de muy difícil acceso.

Para el desarrollo del proyecto científico, la familia Sarmiento Angulo buscó la asesoría de instituciones estadounidenses de referencia mundial en el tratamiento del cáncer como el Centro Oncológico MD Anderson (Houston), el hospital Johns Hopkins (Baltimore) o la Clínica Mayo, con sedes en varios estados, con las cuales esperan tener también acuerdos para investigación científica.

“Lo de la investigación es un proceso que hay que ir armando. Hemos estado en conversaciones con los centros médicos más importantes de Estados Unidos (...) Desde luego estamos abiertos a recibir toda clase de asesoría y queremos hacer una labor muy importante de investigación”, manifestó Sarmiento Angulo.

El empresario destacó que en Colombia la “actividad en investigación es muy precaria, muy pequeña” y aunque “es de buena calidad, la inversión en investigación que se hace aquí es casi nula, no hay recursos, no hay fondos, no hay asignaciones para eso”.

“Nosotros aquí sí vamos a tener asignaciones para hacer”, agregó.

Abordaje integral del cáncer

La investigación es un componente fundamental del CTIC que, según su director ejecutivo, el doctor Rafael Sánchez París, abordará de manera integral la atención a los pacientes.

Eso incluye la prestación de todos los servicios, exámenes y tratamientos en el mismo complejo; el abordaje multidisciplinario organizado en doce clínicas oncológicas especializadas en leucemia y linfoma, tejidos blandos, piel, tórax, cabeza y cuello, mama o tumores endocrinos, entre otros, y la investigación científica.

“Necesitamos generar conocimiento sobre de qué nos enfermamos los colombianos”, manifestó Sánchez, quien agregó que “ha habido una evolución de esta enfermedad en el país con mayor incidencia en algunos cánceres como el de pulmón, hígado, estómago, colon y mama”.

Según Sarmiento Angulo, “la idea es que sea un centro que esté a la par de los mejores del mundo” para atender no solo a los colombianos sino a “pacientes de otros países”.

