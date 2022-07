Tener una casa en las Bahamas no es nada del otro mundo: Luis Carlos Sarmiento

El empresario de 89 años y él hombre más millonario de Colombia, Luis Carlos Sarmiento Angulo, concedió una entrevista a Noticias Caracol para hablar sobre el nuevo Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer, ubicado en la calle 170 con carrera 14, en Bogotá. En el que además, fue el creador y mayor inversionista de este lugar, con más de un billón de pesos.

Con un patrimonio de 9.900 millones de dólares y según la Revista Forbes, ocupa el puesto No. 201 en la lista de los más ricos del mundo, Sarmiento pronunció una frase durante la conversación con la periodista que ha causado polémica en redes sociales.

“Tengo comodidades. Es decir: tengo una buena casa. Tengo algún avión también. Tengo una casa en las Bahamas, en fin. Tengo comodidades. Nada del otro mundo, ni nada para hacer locuras. Cosas normales. Tengo una vida muy tranquila”.

El mayor inversionista del diario El Tiempo (88 %) y presidente de la Junta Directiva del holding Grupo Aval Acciones y Valores, señaló también que vive viajando entre Madrid, España; Miami y las Bahamas. “Puede que tenga (en el bolsillo) unos $600.000 u $800.000. Nunca me doy cuenta”.

Por estas frases, internautas en redes sociales han compartido masivamente el fragmento del video. Además de comentar, entre risas y sarcasmo, su opinión al respecto.

“Cuando dice, ‘no tener algo del otro mundo’, ¿será que se refiere a no tener un planeta?” “Don Sarmiento pero el pueblo no tiene pan que comer. Que coman arepa”. “¿Cómo así? Acaso ustedes no tienen una casita en las Bahamas? Pfff.... se escandalizan con nimiedades”. “Yo tengo una casa en Palestina... Bosa”.

Recientemente, el magnate multimillonario estuvo junto con el presidente Iván Duque, en la inauguración de la décima vía de cuarta generación, Chirajara-Fundadores, en el departamento del Meta. Construida en una alianza público privada.

Sarmiento, es el presidente de la Junta Directiva de Grupo Aval Acciones y Valores, dueño de Corficolombiana, de la que se desprende la Concesionaria Vial Andina, Coviandina, encargada de esa obra.