Niñas salían del colegio y fueron atropelladas en carretera de Santander, están en delicado estado

Dos estudiantes se encuentran en grave estado de salud luego de un desafortunado accidente ocurrido en plena carretera, la cual tienen que pasar justo cuando salen del colegio. Ambas tienen heridas de gravedad y se encuentran recibiendo atención médica. Al parecer la carretera está mal señalizada y es necesario llevar a cabo un plan de movilidad en el lugar para la seguridad de los estudiantes.

Los hechos sucedieron en el municipio de Rionegro, en inmediaciones del colegio El Pórtico, en donde la carretera pasa frente a la institución educativa. Las niñas se encontraban cruzando la calle para comprar algo de comer en la tienda del sector, reportaron las autoridades que atendieron el hecho.

El fuerte golpe que recibieron por parte de este carro, que según testigos, iba a alta velocidad, les provocó graves facturas en las piernas, aunque el conductor las auxilió y las llevó a un centro médico, el estado de salud de las estudiantes sigue siendo delicado.

También le puede interesar: Cayó un rayo y los mató: hay dos muertos, otros cuatro resultaron heridos de gravedad

La rectora del colegio El Pórtico, Janeth Lagos Machuca, se pronunció sobre estos hechos y denunció que en esta punto de la vía no ha señalización. “Nosotros veníamos presintiendo y rogando a Dios que no pasara un caso de estos. Y aunque no hay muertos, porque a veces la gente se interesa es cuando hay muertos, pero si hubo involucradas dos niñas que pasaron la carretera, no hay señalización y los carros cogen una velocidad impresionante, estamos a orillas de una vía nacional”, dijo.

Además, la trabajadora del colegio explicó que su responsabilidad llega hasta que los niños y niñas salen de las puertas del colegio, además de añadir que esta situación viene siendo denunciada desde hace un buen tiempo. “Lo que denunciamos es que cuando los niños salen del colegio, porque nuestra responsabilidad termina cuando los niños salen porque nosotros no somos guardería y las niñas fueron a pasar y un carro las atropelló, una tiene partido el peroné, y la otra tiene problemas en la rótula y el fémur y en este momento las niñas están en el Hospital Universitario”