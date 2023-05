Luly Bossa apareció preocupada en redes sociales por terrible crisis de salud por la que atraviesa su hijo

Luly Bossa ha relatado el difícil camino que ha tenido que caminar con la enfermedad de su hijo Angelo, quien en este preciso momento se encuentra pasado por una crisis de salud y la cual tiene muy preocupada a Luly. A través de un video revelaron lo que está pasando en casa.

Luly Bossa ha tenido que enfrentar muchas polémicas en su vida como persona pública, por ejemplo, el video explícito que se difamó de ella y su pareja del momento. Pero nada de eso ha sido tan fuerte de enfrentar como la misma enfermedad de su hijo Angelo.

Angelo no puede caminar y tiene que estar en constantes terapias para lograr algún avance físico, pero algo que sí le afecta en un gran porcentaje son los virus:

“Llevamos tres o cuatro días en crisis respiratoria, pero vamos para adelante. Nos ha dado a los dos, pero a él le da muy duro porque no puede toser y no puede sacar las flemas y ustedes no saben qué es esa vaina”, terminó por decir Luly Bossa.

A pesar del oscuro panorama que vivieron durante tres días, el mismo Angelo comentó que por fin estaban viendo la luz al final del tunel.

¿Qué enfermedad tiene Angelo, el hijo de Luly Bossa?

El hijo de Luly Bossa fue diagnosticado con Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) cuando tenía 10 años. La Distrofia Muscular de Duchenne es una enfermedad neuromuscular que degenera los músculos de manera progresiva.

Los primeros síntomas aparecen cuando son muy pequeños y están aprendiendo a caminar, pues la enfermedad afecta su desarrollo motor, lo que genera que su proceso sea mucho más lento. Según información revelada, la mayoría de los pacientes de esta enfermedad mueren a los 20 años por paros cardiorrespiratorios.