¿Valió la pena? Francia Márquez siguió defendiendo su viaje y entregó los logros obtenidos en África

Desde el miércoles 10 de mayo hasta el jueves 18 de mayo, la vicepresidenta, Francia Márquez, realizó un viaje diplomático en el continente africano, visitando a los países de Sudáfrica, Kenia y Etiopía, luego de 26 años en que un Gobierno Nacional realizó el desplazamiento.

La comitiva de la vicepresidenta estuvo integrada por al menos 60 personas, incluidos viceministros, Cámaras de Comercio, senadores y representantes a la Cámara, líderes sociales y étnicos, artistas de la escena musical e historiadores.

Aunque este viaje fue cuestionado por sectores de oposición, apuntando a gastos del costo del combustible para los traslados que costaría más de $1.600 millones, para Jerónimo Delgado, doctor de la Universidad del Cabo en Sudáfrica, profesor investigador de estudios africanos en la Universidad Externado y secretario general de la Asociación Latinoamericana de estudios de hace África, fue una visita importante en términos de robustecer la cooperación Sur-Sur.

“Los resultados de esta gira no los vamos a poder ver ni en un mes, ni en dos meses, ni en tres años. Va a requerir que este gobierno y los siguientes sigan alimentando esta relación porque si nos quedamos con una sola visita de Francia no va a funcionar. Y ahí sí estaríamos hablando de un desperdicio de mil y pico de millones de pesos”, aseguró en entrevista para PUBLIMETRO.

¿Qué logró la vicepresidenta en su viaje a África?

Durante una rueda de prensa el miércoles 24 de mayo, la vicepresidenta, Francia Márquez, entregó una rendición de cuentas de los 8 días de la misión diplomática, que estuvo marcada por el encuentro con sus homólogos en cada nación, consolidando una firma total de 17 instrumentos de cooperación; 8 en Sudáfrica, 7 en Kenia y 2 en Etiopía, en materia de comercio, educación, transporte, cultura, empoderamiento de la mujer, entre otros.

“Open Society decidió asumirlo (los gastos del viaje a artistas, líderes sociales y sociedad civil) a cambio de lo que estamos haciendo: una política que contribuya a la paz de este país. Yo no podía haber cubierto con recursos estatales esos gastos (....) No tengo cifras (de la totalidad del costo del viaje). Vi que se hizo un derecho de petición. No sé si es cierto. Esto no ha pasado en ningún otro Gobierno”, argumentó la mandataria.

Y es que lo mencionado por Márquez, se refiere a la radicación hecha por la senadora, María Fernanda Cabal, donde solicitó, entre otros, certificar cuánto dinero fue aportado por la organización para apoyar la gira.

Logros con Sudáfrica

Sudáfrica podría ser garante de los diálogos de paz con el ELN y ratificaron su apoyo al proceso.



Colombia y Sudáfrica avanzarían en la flexibilización de visado entre los dos países, dejando la posibilidad de que esa Nación y Etiopía, abran embajada en territorio colombiano.



El vicepresidente, Paul Mashatile, confirmó visita a Colombia.



Los dos gobiernos tendrán conversaciones para abrir una ruta aérea entre Sudáfrica, Etiopía y Bogotá. La decisión se dialogará con las aerolíneas comerciales.



La Cámara de Comercio de Bogotá y de Sudáfrica firmaron un memorando de entendimiento que permitirá concretar oportunidades comerciales y de desarrollo económico.



Firmaron una Declaración de Intención para crear una Red de Universidades Colombo-africanas e incentivar intercambios entre docentes y estudiantes.

Logros con Kenia

Los presidentes de Kenia y Colombia trabajarán para liderar el canje de deuda por acción climática y en la reforma de la arquitectura financiera internacional.



Colombia apoyará, a través de la cooperación sur -sur, en transmisión de tecnología en el uso de la guadua para la construcción y en la producción de café.



Llevaron a cabo una alianza con la Confederación Pan-Africana de Cooperativas de Ahorro y Crédito y el Fondo Mujer Emprende, para promover, financiar y apoyar el emprendimiento, la formalización y el fortalecimiento empresarial de las mujeres en Colombia y África.

Logros en Etiopía