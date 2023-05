María Fernanda Cabal muestra repudio por jóvenes, feministas y población LGBT+ en discurso en España

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, vuelve a mostrar nuevamente su repudio por la juventud progresista, organizaciones juveniles, feministas e incluso la población LGBT+. La congresista fue como invitada a un discurso en España en Castilla - La Mancha del partido de extrema derecha Vox, que está en una gira para conseguir votos en las elecciones locales que se llevarán a cabo el próximo 28 de mayo.

Cabal asistió a un reunión en plaza pública, en donde se refirió al público que reunió el partido Vox y Santiago Abascal, el dirigente de esta colectividad. Allí, no dejó ver su repudio, nuevamente, por la juventud activista y también por las comunidades LGBT+, a las que se refirió despectivamente durante su pronunciamiento público.

Cabal se despacha contra juventudes y población LGBTIQ+

“El joven pone primero la emoción por encima de la razón, y el peligro es que la propaganda vuelve a la gente imbécil y los imbéciles votan y nos ponen en riesgo a todos”, fueron parte de sus declaraciones en este pronunciamiento. Además, dijo que la juventud es “demasiado sensible” y que no sabe cómo van a enfrentar el mundo cuando no existan sus padres.

La senadora se refirió a la comunidad LGBT+ de forma despectiva, diciendo que tiene un “problema de identidad indefinida”, por el hecho de agrandar la sigla que define a población como LGBTIQ+. “O LGBTIQ, yo no sé porque ya se comieron todas las letras del alfabeto”.

Las declaraciones de la congresista se dieron además en un discurso en el que hizo alusión a la juventud activista que utiliza símbolos alusivos al Che Guevara y que “se visten de colores” o se denominan “ambientalistas o animalistas”, los cuales dice que son “comunistas como el cáncer, todo lo que tocan lo dañan”.

“Cómo puede ser que la juventud utilice unas camisetas de un asesino en serie como si fuera un orgullo (...) Son los mitos y las leyendas los que nosotros permitimos que adoctrinen a nuestros hijos (...) Cada juventud que usted deja a merced del adoctrinamiento usted lo pierde y eso nos ha pasado a nosotros”, agregó también senadora del Centro Democrático.

“A las mujeres nos volvieron enemigas de los hombres”: Cabal

La senadora también se refirió a movimientos feministas alegando que “se robaron las causas justas”, pues a las mujeres, en vez de reivindicar los derechos, “nos volvieron enemigas de los hombres, de nosotras mismas, nos volvieron antifemeninas, grotescas. Creen que representan derechos saliendo desnudas, espantosas, yendo a quemar iglesias, yendo a violar los derechos de los más, negando la maternidad, el milagro más grande que nos dio Dios, que es llevar vida en el vientre”, dijo.

De igual forma, nuevamente refiriéndose a los ánimos comunistas, la senadora dice que no podían “dejar quietos a los niños”. “Dejen crecer a los niños, se los dije más de una vez, esto no es un problema de inclinación sexual, la vida privada es privada de cada uno, pero con los niños, como dicen aquí, con mis hijos no te metas”, también señaló.

Mire el discurso completo: