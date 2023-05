Gustavo Petro es el mandatario “más extremo” de Latinoamérica, según la revista ‘The Economist’

Con la llegada del presidente Gustavo Petro al poder y a la cima de Colombia, se unió a varios gobiernos de izquierda que ya habían en Latinoamérica y fue precisamente lo que analizó la revista británica ‘The Economist’, dando como resultado a Petro, el mandatario más extremo.

Según lo que explicó la misma revista, la bandera de los gobiernos de izquierda es buscar un gobierno más grande, con empresas estatales; mayor gasto y mayor grado de intervención en los mercados; reducir la desigualdad con impuestos a los más ricos y el cuidado del medio ambiente.

Sin embargo, no todo es color de rosa, pues uno des los riesgos que la misma revista plantea es precisamente que si no se llega a cumplirse, podría generar un efecto contrario a lo que se desea:

“Advierten que las agendas de izquierda pueden terminar en luchas constitucionales y resaltan que, en caso de que estos gobiernos fracasen, se “podría avivar aún más la desigualdad y el descontento”. “Y si son eliminados, sus reemplazos podrían ser peores”, afirmó Última Hora.

Además, la revista no dejó por fuera la situación que vivió hace poco el gobierno colombiano con la salida de la mayoría de ministros, y la llamada de un gobierno de emergencia luego de que Gustavo Petro considerara que los antiguos ministros no estaban en la misma línea de su agenda.

Usuarios no perdieron el tiempo para manifestar lo que pensaban y resaltar que no solo se trataba de lo extremo, sino también lo tacharon de soberbio, “no solo lo extremo el que no tiene ni idea de gobernar el arrogante y soberbio el que no une sino que desune el campeón sembrado odio social”