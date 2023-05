Cristina Hurtado pidió dejar los estereotipos de las mujeres, pero la llamaron doble moralista

Cristina Hurtado es una de las presentadoras más bellas de Colombia, pues luego de aparecer por primera vez en televisión, encantó a todos con su belleza física y su talento. A pesar de que ya no tiene 20 años, Cristina sigue manteniendo su cuerpo esbelto, incluso luego de varios hijos, gracias al ejercicio que hace diariamente. Ahora que pide que los estándares de belleza cambien para las mujeres, usuarios la llaman hipócrita y doble moralista.

Lea también: “Qué hijuep#a decisión tan mala”: Marcela Reyes contó su aprendizaje de las cirugías estéticas

Cristina Hurtado reveló por medio de varios videos el proceso de recuperación que vivió con su último embarazo, pues luego de pocas semanas de dar a luz, se puso a entrenar por lo menos 20 minutos diarios, lo que le ayudó a recuperar su figura.

Cristina Hurtado es criticada en redes sociales y la llaman doble moral

A pesar de que Cristina Hurtado no es considerada como una mujer con muchas cirugías, los usuarios no tuvieron piedad con ella y la criticaron fuertemente. Cristina compartió la foto de Marilyn Monroe con el siguiente mensaje: “Voto porque vuelva este tipo de belleza. Dejar la tiranía femenina por ir en búsqueda de la perfección”.

Ante esto, varios seguidores le escribieron que era una doblemoralista: “cuando predicas y no aplicas, es gracioso”, “la doble moral, empieza por ti”, “tiene como mil cirugías, en fin la hipocresía”, “cuando tú dejes de usar botox y te retires los implantes hablamos predicar y no aplicar, no va mamá linda”, “empezando por ella, que no tiene ninguna operación... Hipocresía en toda su expresión”, “pero es de las que más cosas se hace”, afirmó Nancy Báez, entre otros usuarios.

Lea también: “¿Qué animal habrá sido?”: Tatán Mejía mostró la tragedia que ocurrió en su patio

Otros, por su lado, la defendieron y aseguraron que cada uno debía vivir su vida sin importarle lo que piensan los demás.