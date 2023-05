“Qué hijuep#a decisión tan mala”: Marcela Reyes contó su aprendizaje de las cirugías estéticas

Marcela Reyes, la reconocida DJ colombiana, envió un claro mensaje luego de varias horas de haber salido nuevamente del quirófano por una extracción de biopolímeros en sus glúteos. La también empresaria dio una lección a sus seguidores y seguidoras y dijo que desde ahora le tiene mucho respeto a las cirugías estéticas y dice que “no quiere volver nunca más a un quirófano”.

La DJ ha estado activa en redes sociales respondiendo preguntas de quienes la siguen en su cuenta de Instagram con más de 3 millones de seguidores. Tras haber salido de 4 horas de estar en el quirófano, la ‘Reina de la guaracha’, como le dicen, reportó que ha estado reteniendo mucho líquido y que por eso ha estado delicada, aunque se reportó alentada en sus publicaciones.

Sin embargo, desde esta nueva experiencia en el quirófano, dice que le cogió pánico a las cirugías estéticas y que esto hace que nunca quiera volver al quirófano. Lamentablemente, no es seguro que nunca vuelva, pues puede que en su cuerpo todavía queden biopolímeros, pero dice que si tiene que volver a pesar por esta experiencia “seguirá tomando aprendizajes”.

“Hay que cerciorarse y saber qué nos están colocando en nuestro cuerpo, que los cirujanos estén avalados en la Asociación Colombiana de Cirujanos, que lo que te estén colocando en serio sepas qué es. Lo mío fue de no averiguar, no indagar, creer en personas con malas intenciones”, dijo como respuesta a si volvería a operarse.

¿A qué edad se operó Marcela Reyes?

La DJ reveló que cuando se operó los glúteos tenía 19 o 20 años y que considera que era muy inexperta para tomar esa decisión. “Qué hijueperra decisión tan mala, de verdad. Cómo soñaría devolver el tiempo y dejarme mis nalguitas naturales, bebés, eso me ha costado. Lo peor es que hay gente que se sigue colocando biopolímeros, era muy niña, inexperta”, fueron sus palabras ante el cuestionamiento.

A pesar de toda su vivencia, dice que se siente feliz y que eso fue un proceso que la transformó. “Me siento como si me hubieran hecho un lavado en el cerebro, mi alma. No solamente fue entrar a una cirugía a retirar algo que me estaba afectando mi cola, sino como que salí más renovada, a hacer más cosas, cuidándome, valorándome (...) Me levanté renovada a seguir con mis proyectos”, dijo.