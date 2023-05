Francia Márquez y su comitiva rumbo a África: ¿tiene o no relevancia esta travesía para Colombia?

Desde este miércoles 10 de mayo hasta el próximo jueves 18 de mayo, la vicepresidenta, Francia Márquez, estará en un viaje diplomático en el continente africano, visitando más específicamente los países de Sudáfrica, Kenia y Etiopía.

Luego de 26 años desde que una misión diplomática de Colombia viajó a este destino, Márquez tiene sustentado su viaje en el artículo siete del decreto 1874 de 2022, el cual determina que parte de sus funciones, tendrá “la misión de coordinar interinstitucional e intersectorialmente las tareas del Gobierno Nacional en las relaciones con el movimiento afrodescendiente e indígena a nivel internacional y colaborar con las tareas y responsabilidades frente a las instancias multilaterales encargadas de estos asuntos”.

Según el Gobierno Nacional, el objetivo de la visita es lograr la apertura de nuevas embajadas y fortalecer relaciones con el continente africano, de cara a la estrategia de política internacional Colombia- África, incluida en el Plan Nacional de Desarrollo.

Asimismo, activar la membresía de Colombia en su calidad de miembro observador; e impulsar iniciativas económicas con fines comerciales, pues aunque según cifras del Dane, las ventas de empresas colombianas a países africanos aumentaron un 158 % en el 2022 frente al 2021, todavía hay dificultades para exportar y ofrecer innovadoras empresas.

Francia Márquez y la comitiva que viajará con ella

La comitiva de la vicepresidenta estará integrada por al menos 60 personas. La acompañarán el ministro de Cultura encargado, Jorge Zorro; el viceministro de Turismo, Arturo Bravo; la viceministra de Educación Superior, Ana Carolina Quijano; la directora de APC, Eleonora Betancur; el director de África y de Asuntos Culturales de la Cancillería, Luis Armando Soto; el director de relaciones comerciales del Ministerio de Comercio y el secretario de Autoridad Aeronáutica de la Aerocivil.

Igualmente estarán 4 senadores y representantes a la Cámara; 7 personas de las cámaras de comercio de Bogotá, Tumaco, Buenaventura, Cartagena, San Andrés, Cauca y Chocó; 9 empresarios; cinco líderes sociales y étnicos, en representación de la sociedad civil.

Sin embargo, este viaje ha sido cuestionado por sectores de oposición, apuntando a gastos del costo del combustible para los traslados que costaría más de $1.600 millones.

“Nunca se han puesto a mirar cuánto he gastado. El problema es porque es África. Tienen una visión colonial. Esa no puede ser la forma en como miramos nuestras relaciones comerciales. Colombia tiene que relacionarse con el mundo entero”, aseguró Márquez en entrevista con Caracol Radio.

Los expertos hablan

Jerónimo Delgado, es doctor de la Universidad del Cabo en Sudáfrica, profesor investigador de estudios africanos en la Universidad Externado y secretario general de la Asociación Latinoamericana de estudios de hace África. En entrevista con PUBLIMETRO explicó las implicaciones de este viaje y lo que podría aportar a Colombia.

¿Es o no importante la visita de la vicepresidenta a África?

Sin duda alguna es importante por dos razones: nosotros históricamente hemos mirado a Estados Unidos, América Latina, Europa y últimamente Asia. Pero África no aparece por ningún lado en la política exterior colombiana ni ha aparecido. Entonces, sin duda alguna hoy es un continente fundamental al que nosotros como Estado no podemos seguirle dando la espalda.

Por el otro lado, estamos hablando de un África completamente diferente a la que tenemos en la cabeza, llena de conflictos y hambruna. Evidentemente sigue existiendo, pero en una menor proporción frente a los 90′s. Pasamos de 30 conflictos a cinco. Estamos hablando de 400 millones de personas que salieron de la pobreza en 20 años, es decir, estamos hablando de un continente que es determinante en el sistema internacional y que nosotros no hemos mirado.

¿Qué nos puede aportar África tras esta visita?

La importancia de los tres países que va a visitar Francia: Sudáfrica, Kenia y Etiopía son justamente algunos de los países que han empezado este proceso de solución de problemas asociados al desarrollo que nos pueden servir en un montón de cosas, desde agricultura tropical, transporte urbano, hasta memoria histórica, reconciliación construcción de paz o desplazamiento interno.

¿La polémica del viaje de la vicepresidenta podrían venir de esta imagen de África como un continente subdesarrollado?

Sin duda alguna. El problema es quedarse con una única historia. Es el mismo fenómeno que nosotros teníamos en Colombia con la droga, tenemos más que ofrecer. Y si bien África no ha solucionado todos sus problemas, no debemos ponerlo en una sola categoría, pues es un continente que históricamente fue deshumanizado.

¿Conoce la agenda? ¿Qué encuentros va a desarrollar la delegación colombiana?

No conozco la agenda profundidad, pero sí algunas cosas porque tengo amigos en esos países. Habrá una rueda de negocios en Johannesburgo. Una recepción en la embajada de Nairobi. Unos eventos particulares en la Unión Africana. Hay 12 agendas paralelas en cada uno de los lugares que van a visitar y eso me lleva a deducir el tema de conectividad aérea.

También el hecho que vaya el viceministro de Turismo, podría haber exploración en temas, por ejemplo, de visas o de turismo en doble vía. Asimismo, con la llegada de parlamentarios, habría cooperación en términos legislativos. Eventos académicos.

¿Será una visita exitosa?

Es la primera vez que hay una delegación de alto nivel de Colombia en África. Nunca jamás en la historia diplomática de Colombia ha habido esta delegación. Entonces no sé si vaya o no vaya a funcionar. Yo no sé si las personas que vayan sean las que son o no, no tengo ni idea. Lo que sí puedo afirmar, casi que con absoluta certeza, es que los resultados de esta gira no los vamos a poder ver ni en un mes, ni en dos meses, ni en tres años.

Esta gira es un primer contacto que nos va a permitir establecer unos contactos con unos países en específico que son muy importantes y que va a requerir que este gobierno y los siguientes sigan alimentando esta relación porque si nos quedamos con una sola visita de Francia no va a funcionar. Y ahí sí estaríamos hablando de un desperdicio de mil y pico de millones de pesos.

¿Qué aportes se puede sacar de la visita para las comunidades negras de Colombia?

Lo afro tiene que estar. Tiene que ser el punto de partida. Tiene que hacerse todo lo posible por mejorar la situación de las poblaciones afro en Colombia, pero hay que dar un paso más allá en términos de comercio, inversión y cooperación sur que favorezca el Estado como un todo.