Usuaria presumió bloqueo de Vicky Dávila en redes tras burlarse por hablar del precio del pan

Vicky Dávila se ha vuelto tendencia a nivel nacional por hablar y quejarse del precio del pan tras comprar un croissant en el popular establecimiento de café y pan llamado Tostao’. Ahora una usuaria presumió en redes sociales que tras criticar a la periodista, esta le respondió con un bloqueo en redes sociales.

La periodista y directora editorial de Revista Semana, llamó la atención sobre el precio de 5.500 pesos de un croissant en ese lugar y dijo que hace unos años ese mismo pan podía costar 100 pesos, además de recordar que lo caro del pan representa un gran impacto para los sectores pobres.

“Este pancito costó en Tostao 5.500 pesos. Me impactó porque antes un pan de ese tamaño podía costar, hace años, 100 pesos. Obvio, hoy no. Pero alguien que gane un salario mínimo sencillamente no lo puede comprar, es un lujo. Si el pan está caro hay hambre en los sectores más pobres”, dijo en redes sociales.

Ante su reclamo en redes sociales muchos de los detractores de la periodista han acudido a criticarla y también ha recibido diferentes comentarios que le dan la razón por la subida de precios de alimentos en el país. Una usuaria, que decidió llamarla ‘pancito triste’ por su queja, se ‘ganó’ el bloqueo en Twitter de la periodista, pero ella salió a presumirlo con ironía.

La usuaria compartió la imagen en la que se ve que la periodista la bloqueó en la red sociales y con una leyenda en tono irónico volvió a alentar la polémica. “¡Uy! Perdón florecita, ¿Te lastimé?”, dice la descripción.

Ella comenta que decidió llamar ‘pancito triste’ a Vicky Dávila, así como la tuitera Rebeca, por ejemplo, le respondió que a ella la llaman ‘latte triste’ por una polémica similar.