Vicky Dávila se indignó por precios en Tostao’: ahora hasta comer pan es un lujo

La situación económica en el país se ha vuelto más complicada debido a la inflación que en los últimos meses viene asediando los bolsillos de los colombianos. A pesar de la reciente baja de la inflación, los hogares pobres y vulnerables siguen afectados y esta vez fue la periodista Vicky Dávila la que dejó ver su enojo por el alto precio de cosas como el pan, un alimento básico en las casas colombianas.

Pan al desayuno y a la cena es lo que suele ser más común si se visitan zonas de Colombia como Bogotá, el Valle del Cauca, entre otras. En otras regiones el pan también goza de un consumo masivo, pues ha sido de los alimentos básicos a base de harina que más económicos se consiguen. Pero con la inflación en el país el pan ha llegado a costar 500 o 600 pesos por unidad y esto ha hecho que muchos tengan que rebajar su consumo de este alimento.

La periodista Vicky Dávila llamó la atención, precisamente, sobre un establecimiento que vive de la venta del pan y el café y que llegó como una opción económica en los negocios que son directamente su competencia: Tostao’.

La cadena de cafeterías se lanzó al mercado hace varios años con el concepto de ofrecer opciones más económicas en su mercado y tomarse un café era más asequible que en otras cadenas de café, pero ahora ese panorama ha venido cambiando desde su cambio de administración.

La periodista y directora editorial de Revista Semana, llamó la atención sobre el precio de 5.500 pesos de un croissant en ese lugar y dijo que hace unos años ese mismo pan podía costar 100 pesos, además de recordar que lo caro del pan representa un gran impacto para los sectores pobres.

“Este pancito costó en Tostao 5.500 pesos. Me impactó porque antes un pan de ese tamaño podía costar, hace años, 100 pesos. Obvio, hoy no. Pero alguien que gane un salario mínimo sencillamente no lo puede comprar, es un lujo. Si el pan está caro hay hambre en los sectores más pobres”, dijo en redes sociales.

Recordemos que el precio del pan es otra de las grandes preocupaciones a nivel nacional. El aumento del precio de insumos ha llevado al gremio panadero ha establecer su precio base en 500 pesos por pan. La Asociación Nacional de Fabricantes de Pan (ADEPAN) ha sido enfática en que el aumento de los insumos ha terminado por golpear a los hogares colombianos y muchos panaderos se han visto obligados a cerrar sus negocios.