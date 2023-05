¿Qué quiso decir? Vicky Dávila respondió con doble sentido a Lalis por decirle que es “periodista privilegiada”

La polémica por el precio del pan en Colombia se ha reactivado gracias a la reciente queja de la periodista Vicky Dávila, que recordó lo caro que está el pan en todas las panaderías del país, incluyendo las de cadena como Tostao’, en donde recientemente ella compró un croissant. La influencer, periodista y youtuber Laura Daniela Beltrán, más conocida como Lalis, no se quedó callada ante la reciente discusión y dice que Dávila es “privilegiada” por comprar en Tostao’ y le llamó la atención porque “no tiene contexto del país”.

Recordemos que este lunes 8 de mayo la periodista y directora editorial de Revista Semana, Vicky Dávila, trinó una foto de un pan comprado en la cadena de café y pan Tostao’. La periodista se quejó de que el ‘pancito’ estaba muy caro porque lo compró en 5.500 pesos y recordó cuando en Colombia había pan a 100 pesos.

“Este pancito costó en Tostao 5.500 pesos. Me impactó porque antes un pan de ese tamaño podía costar, hace años, 100 pesos. Obvio, hoy no. Pero alguien que gane un salario mínimo sencillamente no lo puede comprar, es un lujo. Si el pan está caro hay hambre en los sectores más pobres”, dijo en redes sociales con una foto de un croissant de cereales que compró allí.

Por esta trino, Lalis consideró que Vicky Dávila no tiene contexto de país, pues publicó una foto de un producto comprado en una cadena y no en una panadería de barrio, en donde el pan está por los 500 pesos la unidad, un precio considerablemente superior comparado con el de meses atrás. Además, la influenciadora dice que con esto Dávila hizo el ridículo y le preguntó si no se cansaba.

“Para hacer periodismo, al menos hay que tener contexto del país. Que una “periodista” privilegiada no sepa que existen panaderías de barrio, debería ser una señal para no consumir Semala. ¡Vicky, otra vez quedaste en ridiculo! ¿No te cansas?”, trinó la también contratista con el Estado.

Vicky Dávila contestó a Lalis por llamarla “periodista privilegiada”

La periodista y editora no dudó en contestar la crítica de Lalis y con ironía le dijo que ella debe ser una autoridad en consumo de pan. “Tú debes ser una autoridad en consumo de pan, evidentemente. Me falta mucho para ser, en ese aspecto, tan conocedora como tú. Acepto tu llamado de atención. Gracias Lalis”, dice.

Su comentario revive las críticas sin sentido que ha recibido Lalis en el pasado por su aspecto físico, al volverse virales imágenes de cuerpo completo durante manifestaciones en el país. ¿Qué quiso decir Dávila al sugerir que Lalis es una autoridad en consumo de pan?, lo cierto es que muchos en redes sociales aprovecharon las palabras de la periodista para reproducir la violencia contra la influenciadora por su aspecto físico.