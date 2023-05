¡De aplaudir! La asombrosa historia de una bebé gigante que pesa 69 kilos y sobrevivió al pronóstico médico

Graziely Alves Régis padece de una inusual enfermedad conocida como hidrocefalia. Su historia es una de esas que capta la atención de cualquiera por lo asombroso que parece y que ha hecho que sea conocida como ‘la bebé gigante’.

A pesar que hoy en día Alves tiene 29 años, su apariencia sigue siendo muy similar a la de una bebé solo que mucho más grande y con una deformidad bastante prominente en su cabeza. La mujer pesa alrededor de 69 kilogramos y debido a su condición no puede caminar, hablar ni ver.

¿Qué es la hidrocefalia?

Esta enfermedad hace referencia al aumento del líquido cefalorraquídeo en el cerebro. Usualmente este tipo de anomalía tiene cura, sin embargo, pese al intento de los médicos de colocar una válvula para drenar el líquido, Alves rechazó el tratamiento, por lo que a medida que su estatura aumentaba, la enfermedad creció con ella.

Alves sufre de hidrocefalia gigante y aunque su madre asegura que está sana. también menciona que su sistema inmunológico es bastante débil. Pese a que la mujer de 29 años no pueda hablar ni ver, su progenitora afirma que ella los puede entender: “Nosotros hablamos, ella sonríe. Los médicos pueden incluso decir que no entiende nada, que no tiene cerebro. Pero para mí, ella entiende”.

La madre de Alves es la encargada de su cuidado y es tan dedicada a su hija que renunció a su propio trabajo para estar al tanto de la salud de la ‘bebé gigante’. Así mismo la madre confesó que lo que mantiene a su hija con vida es el amor de su familia, ya que en un comienzo los médicos habían pronosticado que Alves tan solo viviría tres meses, no obstante, sorpresivamente ahora tiene 29 años.