“Creían que me iba a ir”: Eleider Álvarez explotó en ‘La Isla De Los Famosos’

La verdades y reclamos se hacen cada vez más que presentes en ‘La Isla De Los Famosos’ y esto luego de que se fracturara aun más la competencia, luego de la inesperada salida de Catalina Londoño.

En el reciente capítulo el presentador Tatán Mejía le preguntó a los cinco hombres en pie en la competencia, sobre la sorpresiva votación y si se rompieron o no las alianzas, pero al llegar al boxeador Eleider Álvarez este no dudó en criticar la postura de Juan del Mar.

“Me defendí, me tocó defenderme, porque sabía que todos iban a votar en bloque y solamente quería ver un voto diferente de ese bloque, pues yo ya sabía y a la persona que le dije no vi ese voto diferente, a pesar de que sabía que iban votar en bloque hizo caso omiso” — Eleider Álvarez

Recordó que el participante estuvo años atrás en una de las ediciones de ‘La Isla De Los Famosos’ y que el constante a esa oportunidad con la de ahora lo ve como una manera pésima de jugar, debido a que los señaló de ser un “comodín” para El Mago, Aco Pérez y Juan Palau.

“Una persona que yo confiaba, y lastimosamente no sé cómo va a sonar, pero es un comodín. Y es una persona que regresó nuevamente a un juego de estos, y regresó para ser un comodín, si yo voy a volver a un juego de estos 15 años después, es para volver para darla toda y ganar, no que me lleven arrastrando y lastimosamente la persona me decepcionó totalmente, el juego es un juego, pero solamente quería ver un voto para ver si era capaz, y ni eso fue capaz. Esa persona creyó que yo me iba a ir, y todos creían que me iban a ir”, agregó Eleider Álvarez.

Por su parte Juan del Mar reaccionó de la mejor manera posible evitando así un nuevo enfrentamiento con el boxeador, y dentro de los testimonios individuales se desahogó con respecto a lo que piensa de él y lo que ha ocurrido entre ellos tras un impase tiempo atrás.

“Eleider viene muy rayado desde un incidente que tuvimos hace rato y él no reconoce que es una persona rencorosa, resentido y yo contra eso no voy a pelear, o sea ya van dos veces que nos reconciliamos de eso y él sigue todavía con la puya, entonces dejo así”, dijo Juan del Mar.