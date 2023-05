“Esto parece un bingo”: MinAgricultura admite que es pésima con los números y levanta polémica

Las declaraciones de la nueva Ministra de Agricultura, Jhénifer Mojica Flórez, en medio del debate en el Congreso alrededor del Plan Nacional de Desarrollo que ya fue aprobado, han levantado cientos de críticas. La ministra dijo, al hablar de los artículos del Plan con periodista, que la discusión “parece un bingo” y también admitió que no es buena con los números.

Sus declaraciones se dieron justo con la discusión de un artículo que ha generado polémica en Congreso y en la opinión pública, pues han recibido acusaciones de que permitiría la “expropiación express” de predios para la reforma agraria.

En medio de declaraciones a medios de comunicación, la ministra fue cuestionada sobre este artículo número 55, que contiene la propuesta de compra ágil de predios. “¿Cómo queda el artículo 55?”, dice el periodista.

“Ay no me hablen por números, que soy pésima en los números. Yo solo quiero poner a discusión... No, me tienen que decir cuál es el artículo. Mire, esto parece un bingo, números, números... lo siento”, dijo la ministra.

Sobre la aprobación del artículo, la ministra de Agricultura dijo que “le da un espaldarazo” a la reforma agraria y permitirá procesos de avalúo y procesamiento de bienes con el ánimo de poder “superar estos obstáculos que debido a la desinformación o a la falta desactualización sobre las tierras para la venta voluntaria a la Agencia Nacional de Tierras (ANT)”, según afirmó.

En este sentido, el Ministerio de Agricultura reveló que tiene más de 1.200 ofertas de ventas voluntarias de predios a la ANT por medio de WhatsApp y del Acuerdo con la Federación Nacional de Ganaderos, por parte de vendedores que quieren entregar tierras para la reforma agraria.