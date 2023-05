Corte Suprema le puso ‘tatequieto’ a Petro, “erró en interpretación de la Constitución”

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo, se pronunció este mismo viernes 5 de mayo sobre las declaraciones del presidente Gustavo Petro al decir que “es el jefe” del fiscal Francisco Barbosa. El magistrado le puso un ‘tatequieto’ al presidente al señalar que está malinterpretando el artículo 115 de la Constitución Política que lo faculta como presidente.

“La Corte Suprema registra con gran inquietud la errada interpretación del artículo 115 de la Constitución, realizada y difundida en las últimas horas por el señor presidente, porque desconoce la autonomía e independencia judicial”, dice un comunicado oficial del alto tribunal.

Recordemos que el presidente Gustavo Petro se dirigió a Barbosa diciendo que es su jefe. “El fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena. Yo soy el jefe de Estado, por tanto el jefe de él”, dijo en declaraciones brindadas a medios de comunicación durante este viernes 5 de mayo.

Lea también: ¿Usted no sabe quién soy yo? Petro dice que fiscal Barbosa se olvidó de “quién es el jefe”

La alta instancia también dejó en claro que los jueces, en sus providencias, “solo están sometidos al imperio de la ley, mientras los fiscales, además, están regidos por estrictos controles de legalidad en sus acciones”.

Además, la Corte explicó que el fiscal general de la Nación ostenta calidades de magistrado de alta corte y no tiene superior jerárquico. También recordó que la elección de fiscal la hace la Corte Suprema de Justicia por medio de una terna elaborada por el presidente. “Es un funcionario cuya misión está claramente regulada por el orden jurídico y enmarcada en la autonomía e independencia de la Rama Judicial”

Petro le responde a la Corte Suprema tras decir que interpretó mal la Constitución

Ante las declaraciones de la alta Corte, el presidente contestó con un largo párrafo en el que insiste en que no ha faltado a su palabra ni a la Constitución. “No he faltado a mi palabra ni a la Constitución en mi respuesta al fiscal que a su vez me irrespeta como jefe del Estado. Como jefe de Estado soy representante de la Nación ante el mundo y ante el pueblo”, dijo.

Le puede interesar: “Ser jefe de Estado no es ser emperador”: Duque ‘metió la cucharada’ en discusión de Petro y Barbosa

Después, el presidente cuestiona si no puede preguntar como representante del pueblo si una institución pública del Estado y del poder judicial cumplió o no cumplió su deber constitucional. “Entre los presuntos asesinos de lesa humanidad no se encontraba un financiador de una campaña presidencial? ¿hay cercanía y amistad íntima entre el jefe de la institución investigadora y el jefe del Estado de ese entonces?”, agregó.

Petro cuestionó también si no puede él en su lugar “mecanismos que la Contitución y el Derecho internacional le confieren para que exista justicia”. “Si no hay respuesta, sino irrespeto permanente al jefe del Estado, se puede entender entonces que la justicia, en esta institución, no quiere o no puede investigar un crimen de lesa majestad?”, también dijo el mandatario.