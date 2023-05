“Estaba muy borracho y no me acuerdo”: Álex Flórez dice que no merece sanción de Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación decidirá el próximo 24 de mayo si sancionará o no al senador del Pacto Histórico, Álex Flórez, por la bochornosa noche que se hizo pública, en la que agredió a policías en un hotel de Cartagena, el pasado 2 de septiembre de 2022. El senador declaró que “estaba muy borracho” esa noche y que no se acuerda de la mayoría de cosas que sucedieron, por lo que no merece que la Procuraduría lo sancione.

Dentro del proceso se definirá si Flórez perdería la investidura por vulnerar el principio de dignidad humana, al buen nombre y la honra de los tres patrulleros de la Policía que estaban allí, desde donde se conocieron algunos videos.

Lea también: “Esta mesera de avión si es alzada”, el mensaje de Alex Flórez que niega haber publicado

La Procuraduría explicó que durante los hechos el senador se encontraba fuertemente afectado por la reciente masacre que sucedió en Chochó, Sincelejo. “Hubo una emoción previa que mezclada con el licor implicó que distorsionara la realidad reaccionando compulsivamente. (...) En este caso no se ha demostrado además que haya actuado con dolo o con culpa grave”, argumentó la defensa del senador.

Además, el propio congresista argumento que la Procuraduría dice que él “no estaba tan borracho”. “Es incómodo tener que repetirlo, pero lo evidente ni se pregunta, el país se dio cuenta de mi estado de alicoramiento y por lo tanto no es imputable una conducta dolosa, porque no hice eso en mis facultades plenas”, agregó para medios de comunicación tras la audiencia disciplinaria desarrollada este martes 2 de mayo.

Le puede interesar: “Le falta mucha altura política: Marelen Castillo contra Petro por su llamada a movilizaciones

De igual forma, el senador recordó que durante ese momento no estaba ejerciendo funciones como congresista y que no estaba en pleno ejercicio de sus facultades, pues “no se acuerda de la mayoría de cosas que pasaron esa noche”, por lo que la Procuraduría debería tomar en consideración estos factores.

“Hay gente que lo quisiera ver a uno acabado y crucificado, yo creo que ya ha sido suficiente”, concluyó el congresista que admitió estar superando su problema de adicción al alcohol.