“No me arrepiento”: Álex Flórez, por escándalo borracho en Cartagena

Esta mañana de viernes, el senador Alex Flórez habló con Blu Radio, en donde aseguró que no se sentía arrepentido por lo que había sucedido y aseguró que tiene 31 años y este tipo de actos son normales que sucedan. Flórez quedó grabado en un video en el que se evidencia una discusión en un hotel de Cartagena en el momento en el que pretendía ingresar con una acompañante que no quiso registrar. A partir de ese momento se desató el enfrentamiento, en el que los empleados del establecimiento debieron llamar a la Policía y cuando llegaron los uniformados los agredió.

“No entiendo cuál es el drama. Tuvimos una discusión bastante caldeada con la Policía en un momento de tragos. No por ser senador me desprendo de mi humanidad. No tengo mayor explicación que dar, más allá que la humanidad que nos corresponde a todos, hay momentos en los que discutimos”, dijo el senador.

Luego agregó que: “si el país está molesto y hay gente que no le gusta que yo sea un humano, pues lo siento mucho, de verdad. Pero, no me voy a disculpar por algo que corresponde a la naturaleza de cada uno. Tuve una discusión con la Policía como le pasa a tantos colombianos”.

Flórez negó que halla intentado entrar con una acompañante al hotel y aseguró que eso no corresponde a la realidad.

“A mí me eligieron para hacer las leyes no para que me comportara como el ejemplo nacional, en el sentido de tener que privarme de mi humanidad para ser senador. De vez en cuando, porque tengo 31 años, tengo este tipo de momentos y discuto con las personas”, sentenció el senador.

Luego dijo: “No me arrepiento porque estas son cosas que pasan”.

La conversación estuvo bastante caldeada por la forma como respondía el senador, tanto que la mesa de trabajo presumió que la borrachera aún no se le había pasado.

Las reacciones a entrevista de Álex Flórez por la borrachera

El periodista de W Radio, Félix de Bedout, se pronunció a través de su cuenta de Twitter diciendo que: “Las explicaciones del senador Alex Flórez son peores que la borrachera. La total ausencia de contrición y respeto por los colombianos que lo hicieron senador”.

Por su parte, el también periodista Daniel Samper Ospina escribió sobre los varios escándalos que han protagonizados los militantes del Pacto Histórico y miembros del Gobierno Nacional en los últimos días.

“A este ritmo uno no da abasto: lo del ministro Prada invitando a marchar para que nos pongan impuestos lo tapa la ministra Vélez con su fórmula del decrecimiento, y lo de la ministra lo tapa el senador Álex Flórez con su borrachera... ¡Una tregua, por favor!”, escribió Samper.